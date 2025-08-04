Руководитель Энергетической таможни Комар временно отстранен от должности: какие причины

4 августа Гостаможслужба приняла решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Анатолия Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу таможни.

"Во исполнение поручения руководства государства по проверке фактов, изложенных, в частности, в журналистских расследованиях, в отношении начальника Энергетической таможни Анатолия Комара, Государственной таможенной службой Украины вместе с Министерством финансов, с привлечением НАПК и правоохранительных органов проводится соответствующая проверка", — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что действуют в пределах полномочий и с соблюдением принципов законности, добродетели и прозрачности.

Какие причины отстранения Камара?

Сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко дала поручение соответствующим органам проверить факты, изложенные в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Анатолии Комаре, в частности, строительстве элитного поместья стоимостью 70 миллионов гривен.

После чего министр финансов Сергей Марченко поручил и.о. главы Гостаможслужбы Сергею Звягинцеву рассмотреть вопрос об отстранении Комара от исполнения обязанностей главы Энергетической таможни на время служебного расследования.

Расследование "Схем"

Ранее, 1 августа, проект "Схемы" опубликовал расследование, в котором говорится, что семья руководителя Энерготаможни во время войны построила имение в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен. По данным журналистов, сам Комар передвигается на Mercedes S-class, который семья арендовала у частной фирмы в 16 раз дешевле рыночной стоимости, а дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне.

Анатолий Комар в комментарии заявил, что дом построили якобы не для него, обучение дочери оплачивает ее неназванный крестный отец. Он отказался ответить на подробные вопросы о происхождении денег на элитное имущество в семье, заявив, что они "не касаются его профессиональной деятельности".