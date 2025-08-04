Керівника Енергетичної митниці Комара тимчасово відсторонено від посади: які причини

4 серпня Держмитслужбою прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу митниці.

"На виконання доручення керівництва держави щодо перевірки фактів, викладених, зокрема, у журналістських розслідуваннях, стосовно начальника Енергетичної митниці Анатолія Комара, Державною митною службою України разом із Міністерством фінансів, із залученням НАЗК та правоохоронних органів проводиться відповідна перевірка", — йдеться у повідомленні.

У відомстві завірили, що діють в межах повноважень та з дотриманням принципів законності, доброчесності та прозорості.

Які причини відсторонення Камара?

Сьогодні прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко дала доручення відповідним органам перевірити факти, викладені у журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара, зокрема будівництво елітного маєтку вартістю 70 мільйонів гривень.

Після чого, міністр фінансів Сергій Марченко доручив в.о. голови Держмитслужби Сергію Звягінцеву розглянути питання про відсторонення Комара від виконання обов’язків очільника Енергетичної митниці на час службового розслідування.

Розслідування "Схем"

Раніше, 1 серпня, проєкт "Схеми" опублікував розслідування, у якому йдеться про те, що родина керівника Енергомитниці під час війни побудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. За даними журналістів, сам Комар пересувається на Mercedes S-class, який родина орендувала у приватної фірми у 16 разів дешевше від ринкової вартості, а дочка здобуває платну освіту у Королівському коледжі в Лондоні.

Анатолій Комар у коментарі заявив, що будинок звели нібито не для нього, навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Він відмовився відповісти на детальні запитання про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони "не стосуються його професійної діяльності".