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Свириденко доручила перевірити факти журналістського розслідування про керівника Енергомитниці Комара: деталі

Юлія Свириденко,прапор ЄС, прапор України
Свириденко доручила перевірити факти про Комара. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко дала доручення Міністерству фінансів та Державній митній службі перевірити факти, викладені у журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара, зокрема будівництво елітного маєтку вартістю 70 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на її заяву.

"Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи", — зазначила вона.

Оновлено о 15:05. Міністр фінансів Сергій Марченко доручив в.о. голови Держмитслужби Сергію Звягінцеву розглянути питання про відсторонення Комара від виконання обов’язків очільника Енергетичної митниці на час службового розслідування.

Розслідування "Схем"

Проєкт "Схеми" 1 серпня опублікував розслідування, у якому йдеться про те, що родина керівника Енергомитниці під час війни побудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. За даними журналістів, сам Комар пересувається на Mercedes S-class, який родина орендувала у приватної фірми у 16 разів дешевше від ринкової вартості, а дочка здобуває платну освіту у Королівському коледжі в Лондоні.

Як зазначається у матеріалі розслідування, Анатолій Комар у коментарі заявив, що будинок звели нібито не для нього, навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Він відмовився відповісти на детальні запитання про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони "не стосуються його професійної діяльності".

Нагадаємо, Кабмін розпочав процедуру відкритого відбору очільника Державної митної служби, що стане новим етапом у перезавантаженні митної системи. Мета конкурсу — сформувати прозору та ефективну митницю, яка працюватиме відповідно до європейських стандартів.

Автор:
Тетяна Ковальчук