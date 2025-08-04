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Свириденко поручила проверить факты журналистского расследования о руководителе Энерготаможни Комаре: детали

Юлия Свириденко, флаг ЕС, флаг Украины
Свириденко поручила проверить факты Комара. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Юлия Свириденко дала поручение Министерству финансов и Государственной таможенной службе Украины проверить факты, изложенные в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолии Комаре, в частности, строительстве элитного поместья стоимостью 70 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ее заявление.

"Поручила Министерству финансов вместе с Государственной таможенной службой, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолии Комаре, и безотлагательно доложить о результатах и принятых мерах", — отметила она.

Обновлено в 15:05. Министр финансов Сергей Марченко поручил и. о. главы Гостаможслужбы Сергею Звягинцеву рассмотреть вопрос об отстранении Комара от исполнения обязанностей руководителя Энергетической таможни на время служебного расследования.

Расследование "Схем"

Проект "Схемы" 1 августа опубликовалрасследование, в котором говорится, что семья руководителя Энерготаможни во время войны построила имение в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен. По данным журналистов, сам Комар передвигается на Mercedes S-class, который семья арендовала у частной фирмы в 16 раз дешевле рыночной стоимости, а дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне.

Как отмечается в материале расследования, Анатолий Комар в комментарии заявил, что дом построили якобы не для него, обучение дочери оплачивает ее неназванный крестный отец. Он отказался ответить на подробные вопросы о происхождении денег на элитное имущество в семье, заявив, что они "не касаются его профессиональной деятельности".

Напомним, Кабмин приступил к процедуре открытого отбора главы Государственной таможенной службы, что станет новым этапом в перезагрузке таможенной системы Цель конкурса — сформировать прозрачную и эффективную таможню, которая будет работать в соответствии с европейскими стандартами.

Автор:
Татьяна Ковальчук