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Рынок электроэнергии: цены на 1 августа не показали резкого скачка, несмотря на повышение в вечерний пик
Цены на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" на 1 августа не показали резкого роста во время вечернего пика, несмотря на повышение предельных цен (прайс-кепов).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Оператора рынка".
Детали ценовых показателей
Указывается, что максимальная почасовая цена на 1 августа достигла 9300 грн/МВт-час, на 22 часа. Это лишь на 3% выше показателя, зафиксированного на аналогичное время предыдущих суток, 31 июля.
Средневзвешенная цена на рынке "на сутки вперед" на 1 августа выросла на 7,7%, по сравнению с предыдущими сутками - до 5459 грн/МВт-час. Этот рост был обусловлен повышением цен днем из-за снижения ожидаемой выработки на СЭС и предложения на рынке.
Повышение предельных цен на электричество в пиковые часы
С 1 августа 2025 года на украинском рынке электроэнергии действуют новые предельные цены, установленные НКРЭКУ.
На рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке максимальные предельные цены:
- с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/ МВт*ч,
- с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/ МВт*ч,
- с 17:00 до 23:00 – 15 000,00 грн/ МВт*ч,
- Минимальная предельная цена: – 10,00 грн/ МВт*ч .
На балансирующем рынке максимальные предельные цены:
- с 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/ МВт*ч,
- с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/ МВт*ч,
- с 17:00 до 23:00 – 16 000,00 грн/ МВт*ч,
- Минимальная предельная цена: – 0,01 грн/МВт*ч.
Фактически, изменения прайс-кепов коснулись преимущественно часов "вечернего пика" (с 17:00 до 23:00). При этом цены на "ночные" часы (до 5600 грн/МВт-час) продолжают держаться на уровне, близком к предельным ограничениям, что указывает на устойчивое состояние рынка вне пиковых периодов.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о существенном повышении предельных цен на электроэнергию в вечерний период с 17:00 до 23:00. Новые правила начнут действовать уже с 31 июля 2025 года.