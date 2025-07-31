Рынок электроэнергии: цены на 1 августа не показали резкого скачка, несмотря на повышение в вечерний пик

Цены на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" на 1 августа не показали резкого роста во время вечернего пика, несмотря на повышение предельных цен (прайс-кепов).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Оператора рынка".

Детали ценовых показателей

Указывается, что максимальная почасовая цена на 1 августа достигла 9300 грн/МВт-час, на 22 часа. Это лишь на 3% выше показателя, зафиксированного на аналогичное время предыдущих суток, 31 июля.

Средневзвешенная цена на рынке "на сутки вперед" на 1 августа выросла на 7,7%, по сравнению с предыдущими сутками - до 5459 грн/МВт-час. Этот рост был обусловлен повышением цен днем из-за снижения ожидаемой выработки на СЭС и предложения на рынке.

Почасовые цены на рынке "на сутки вперед" в ОЭС Украины на 30 июля-1 августа 2025 г. Данные: АО "Оператор рынка"

Повышение предельных цен на электричество в пиковые часы

С 1 августа 2025 года на украинском рынке электроэнергии действуют новые предельные цены, установленные НКРЭКУ.

На рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке максимальные предельные цены:

с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/ МВт*ч,

МВт*ч, с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/ МВт*ч,

МВт*ч, с 17:00 до 23:00 – 15 000,00 грн/ МВт*ч,

МВт*ч, Минимальная предельная цена: – 10,00 грн/ МВт*ч .

На балансирующем рынке максимальные предельные цены:

с 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/ МВт*ч,

МВт*ч, с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/ МВт*ч,

МВт*ч, с 17:00 до 23:00 – 16 000,00 грн/ МВт*ч,

МВт*ч, Минимальная предельная цена: – 0,01 грн/МВт*ч.

Фактически, изменения прайс-кепов коснулись преимущественно часов "вечернего пика" (с 17:00 до 23:00). При этом цены на "ночные" часы (до 5600 грн/МВт-час) продолжают держаться на уровне, близком к предельным ограничениям, что указывает на устойчивое состояние рынка вне пиковых периодов.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о существенном повышении предельных цен на электроэнергию в вечерний период с 17:00 до 23:00. Новые правила начнут действовать уже с 31 июля 2025 года.