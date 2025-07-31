Ринок електроенергії: ціни на 1 серпня не показали різкого стрибка, попри підвищення у вечірній пік

Ціни на електроенергію на ринку "на добу наперед" на 1 серпня не показали різкого зростання під час вечірнього піку, попри підвищення граничних цін (прайс-кепів).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані “Оператора ринку”.

Деталі цінових показників

Вказується, що максимальна погодинна ціна на 1 серпня сягнула 9300 грн/МВт-год, на 22 годину. Це лише на 3% вище за показник, зафіксований на аналогічний час попередньої доби, 31 липня.

Середньозважена ціна на ринку “на добу наперед” на 1 серпня зросла на 7,7%, у порівнянні з попередньою добою - до 5459 грн/МВт-год. Це зростання було зумовлено підвищенням цін вдень через зниження очікуваного виробітку на СЕС і пропозиції на ринку.

Погодинні ціни на ринку "на добу наперед" в ОЕС України на 30 липня-1 серпня 2025 року. Дані: АТ "Оператор ринку"

Підвищення граничних цін на електрику у пікові години

З 1 серпня 2025 року на українському ринку електроенергії діють нові граничні ціни, встановлені НКРЕКП.

На ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку максимальні граничні ціни:

з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/ МВт*год,

МВт*год, з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/ МВт*год,

МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 15 000,00 грн/ МВт*год,

МВт*год, Мінімальна гранична ціна: – 10,00 грн/МВт*год.

На балансуючому ринку максимальні граничні ціни:

з 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/ МВт*год,

МВт*год, з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/ МВт*год,

МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 16 000,00 грн/ МВт*год,

МВт*год, Мінімальна гранична ціна: – 0,01 грн/МВт*год.

Фактично, зміни прайс-кепів торкнулися переважно годин "вечірнього піку" (з 17:00 до 23:00). При цьому ціни на "нічні" години (до 5600 грн/МВт-год) продовжують триматися на рівні, близькому до граничних обмежень, що вказує на сталий стан ринку поза піковими періодами.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про суттєве підвищення граничних цін на електроенергію у вечірній період — з 17:00 до 23:00. Нові правила почнуть діяти вже від 31 липня 2025 року.