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Ринок електроенергії: ціни на 1 серпня не показали різкого стрибка, попри підвищення у вечірній пік
Ціни на електроенергію на ринку "на добу наперед" на 1 серпня не показали різкого зростання під час вечірнього піку, попри підвищення граничних цін (прайс-кепів).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані “Оператора ринку”.
Деталі цінових показників
Вказується, що максимальна погодинна ціна на 1 серпня сягнула 9300 грн/МВт-год, на 22 годину. Це лише на 3% вище за показник, зафіксований на аналогічний час попередньої доби, 31 липня.
Середньозважена ціна на ринку “на добу наперед” на 1 серпня зросла на 7,7%, у порівнянні з попередньою добою - до 5459 грн/МВт-год. Це зростання було зумовлено підвищенням цін вдень через зниження очікуваного виробітку на СЕС і пропозиції на ринку.
Підвищення граничних цін на електрику у пікові години
З 1 серпня 2025 року на українському ринку електроенергії діють нові граничні ціни, встановлені НКРЕКП.
На ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку максимальні граничні ціни:
- з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт*год,
- з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт*год,
- з 17:00 до 23:00 – 15 000,00 грн/МВт*год,
- Мінімальна гранична ціна: – 10,00 грн/МВт*год.
На балансуючому ринку максимальні граничні ціни:
- з 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт*год,
- з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт*год,
- з 17:00 до 23:00 – 16 000,00 грн/МВт*год,
- Мінімальна гранична ціна: – 0,01 грн/МВт*год.
Фактично, зміни прайс-кепів торкнулися переважно годин "вечірнього піку" (з 17:00 до 23:00). При цьому ціни на "нічні" години (до 5600 грн/МВт-год) продовжують триматися на рівні, близькому до граничних обмежень, що вказує на сталий стан ринку поза піковими періодами.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про суттєве підвищення граничних цін на електроенергію у вечірній період — з 17:00 до 23:00. Нові правила почнуть діяти вже від 31 липня 2025 року.