Тенизация, "конверты" и признаки монополии: какие недостатки обнаружили на рынке охранных услуг в Украине

Аналитики выявили масштабную тенизацию на рынке охранных услуг: среди топ-30 компаний фиксируются заниженные зарплаты, схемы с ФЛП и резкое колебание налоговой нагрузки.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, специалист по вопросам экономической и налоговой политики Олег Гетьман.

О рынке услуг охраны

На конференции "Ключевые приоритеты 2025 года для восстановления экономики" презентовали аналитическое исследование состояния рынка охранных услуг в Украине. Анализ 30 крупнейших компаний отрасли выявил масштабные аномалии по выплатам заработных плат, количеству наемных работников и налоговой нагрузке.

Зарплаты. Часть охранных компаний декларирует аномально низкие средние зарплаты (7–9 тыс. грн), при том, что средняя по стране превышает 20 тыс. грн. грн. Это может свидетельствовать о выплатах "в конвертах" и использовании "серых" схем для уклонения от налогов. Число работников. В анализе топ-30 компаний выявлены существенные разногласия в количестве персонала: от 5–10 до 1900 человек. Это свидетельствует о возможном использовании "черного труда" или оформлении сотрудничества через ФЛП вместо официального найма. Налоговая нагрузка. Налоговая нагрузка (совокупные налоги к обороту) у компаний сильно колеблется – от 14% до 68%. Такие отличия указывают на применение схем минимизации налогов отдельными компаниями. Монополизация и государственная поддержка. Подразделения полиции охраны занимают 46,5% рынка. Они получают дополнительное финансирование из бюджета, что создает неравные условия для частного сектора и способствует тенизации рынка.

Эти факторы указывают на значительные искажения в сфере охранных услуг, в частности, тенизацию, налоговое неравенство и признаки монополизации.

Как сообщает Украинский совет бизнеса, председатель Комитета частной охранной и детективной деятельности Верховной Рады Александр Денисенко представил сравнительный анализ финансовых показателей частных охранных компаний и подразделений полиции охраны. Он отметил неравные условия конкуренции из-за предоставления полиции охраны дополнительных субвенций и освобождения от мобилизации, а также призвал к урегулированию ситуации в секторе частной безопасности.

По итогам дискуссии народные депутаты и руководители ведущих бизнес-ассоциаций договорились о дальнейшем сотрудничестве и совместной реализации важных для восстановления экономики проектов.

Напомним, Кабинет министров принял постановление, изменяющее подход к оплате труда работников таможни. Теперь их заработная плата будет привязана к профессиональному уровню, опыту и достигнутым результатам. Новый подход предполагает усиление связи между оплатой и эффективностью для повышения мотивации и прозрачности в системе.