Тінізація, "конверти" і ознаки монополії: які недоліки виявили на ринку охоронних послуг в Україні

Аналітики виявили масштабну тінізацію на ринку охоронних послуг: серед топ-30 компаній фіксуються занижені зарплати, схеми з ФОПами та різке коливання податкового навантаження.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє координатор експертних груп Економічної експертної платформи, фахівець з питань економічної та податкової політики Олег Гетьман.

Про ринок послуг охорони

На конференції "Ключові пріоритети 2025 для відновлення економіки" презентували аналітичне дослідження стану ринку охоронних послуг в Україні. Аналіз 30 найбільших компаній галузі виявив масштабні аномалії у виплатах заробітних плат, кількості найманих працівників та податковому навантаженні.

Зарплати. Частина охоронних компаній декларує аномально низькі середні зарплати (7–9 тис. грн), хоча середня по країні перевищує 20 тис. грн. Це може свідчити про виплати "в конвертах" та використання "сірих" схем для ухилення від податків. Кількість працівників. В аналізі топ-30 компаній виявлено суттєві розбіжності в кількості персоналу: від 5–10 до 1900 осіб. Це свідчить про можливе використання "чорної праці" або оформлення співпраці через ФОПів замість офіційного найму. Податкове навантаження. Податкове навантаження (сукупні податки до обороту) в компаній сильно коливається — від 14% до 68%. Такі відмінності вказують на застосування схем мінімізації податків окремими компаніями. Монополізація та державна підтримка. Підрозділи поліції охорони займають 46,5% ринку. Вони отримують додаткове фінансування з бюджету, що створює нерівні умови для приватного сектору й сприяє тінізації ринку.

Ці фактори вказують на значні викривлення у сфері охоронних послуг, зокрема тінізацію, податкову нерівність і ознаки монополізації.

Як повідомляє Українська рада бізнесу, голова Комітету приватної охоронної та детективної діяльності Верховної Ради Олександр Денисенко представив порівняльний аналіз фінансових показників приватних охоронних компаній та підрозділів поліції охорони. Він зазначив на нерівні умови конкуренції через надання поліції охорони додаткових субвенцій і звільнення від мобілізації та закликав до врегулювання ситуації в секторі приватної безпеки.

За підсумками дискусії народні депутати та керівники провідних бізнес-асоціацій домовились про подальшу співпрацю та спільну реалізацію важливих для відновлення економіки проєктів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка змінює підхід до оплати праці працівників митниці. Тепер їхня заробітна плата буде прив’язана до професійного рівня, досвіду та досягнутих результатів. Новий підхід передбачає посилення зв’язку між оплатою та ефективністю, щоб підвищити мотивацію та прозорість у системі.