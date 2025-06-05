Рынок труда в геймдеве просел: итоги мая 2025 года

Май 2025 оказался слабым для украинского рынка трудоустройства в сфере разработки игр. Количество размещенных вакансий стало самым низким за всю весну и даже отстало от показателей аналогичного периода 2024 года. В то же время на международном направлении продолжает расти активность из Словакии.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на анализ, проведенный специалистами GameDev DOU.

Худший месяц весны

По уровню активности май не смог обойти даже февраль, когда было опубликовано только 200 объявлений о работе. Таким образом, последний месяц весны стал наименее продуктивным в этом сезоне. 229.

Для сравнения: лучшими месяцами в прошлом году были январь (234 вакансии), август (232), а также март и май, которые показали по 229 вакансий каждый. Абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит январю 2022 года, когда было зарегистрировано 580 вакансий. Наиболее активными после начала полномасштабного вторжения стали май (337) и июль (321) 2022 года.

Географические особенности и форматы работы

Количество вакансий, предусматривающих исключительно удаленную форму работы, продолжает расти. В январе 2025 года было зафиксировано максимум таких предложений – 45% от общего количества. В мае этот показатель составил 47%. В общей сложности, 79% вакансий имели опцию дистанционного сотрудничества.

Что касается международного направления, то 29% всех объявлений были с возможностью работать за границей. В мае таких вакансий было 65, и только 17% из них не предусматривали возможности работать с Украиной или удаленно.

Среди стран-лидеров – Польша, Словакия и Кипр. Словакия, еще в январе только впервые попавшая в топ-5, в этом месяце укрепила свои позиции. Германия, обычно фигурирующая в рейтинге, на этот раз совсем не представлена. Кипр, у которого в начале года не было никакой активной вакансии, снова появился в списке — в декабре 2024-го там было 13 предложений.

Города с наибольшей активностью

Киев сохраняет первенство среди украинских городов по количеству вакансий — 89 за май. Следует отметить, что треть из них не имела опции удаленной работы. Наибольшую активность в столице проявили 24Play, RetroStyle Games, DMarket и N-iX.

Львов продемонстрировал положительную динамику: в мае здесь было размещено 16 вакансий, и только одна из них не предусматривала дистанционную форму. Активно искали специалистов компании N-iX, Plarium и Stepico Games.

Днепр незначительно отстал от Львова – из этого города было размещено 11 объявлений. У пяти из них предполагалась только работа по офису. Основные работодатели: Pushka Studios и Pingle Studio.

Категории: Artist теряет позиции, Unity — вне пятерки

В пятерку самых популярных категорий традиционно вошли Design, Marketing, Artist, QA и HR. Хотя эти направления стабильно лидируют, их внутренний порядок меняется. В мае категория Unity потеряла часть вакансий и оказалась вне топ-5.

Самый заметный рост наблюдался в категории HR — здесь количество предложений увеличилось на пять. В то же время значительное снижение произошло в категориях Sales (–12), Artist (–10) и Design (–9).

ТОП-10 компаний по количеству вакансий

В мае лидером по количеству объявлений стала 24Play, впервые возглавившая список с 16 вакансиями. На втором месте – Frozeneon, которая уже однажды была первой в начале года. Третью и четвертую позиции заняли Enjoy Gaming Ukraine и Evoplay Entertainment соответственно.

Среди крупных украинских студий только Plarium представлена в топ-10.

Разделение по опыту: кого ищут

Наиболее востребованным опытом остается стаж от 3 до 5 лет – 77 вакансий. Следующими по популярности являются объявления с требованием опыта от 1 до 3 лет, а затем от 5 лет и более. Предложения для новичков и специалистов без коммерческого опыта остались почти на уровне предыдущих месяцев: соответственно, 12 и 7 вакансий.

Для специалистов с более чем 5-летним опытом больше объявлений разместили VOLMI (искали проектных менеджеров и художников) и RubyPlay (Front End-специалистов, художников, engineering-менеджеров).

Для специалистов с опытом 3–5 лет активными были Plarium (.NET-разработчики, дизайнеры, тестировщики, специалисты по кибербезопасности, художники), Frozeneon (дизайнеры, DevOps, маркетологи) и Stepico Games (Front End-разработчики, HR, проектные менеджеры, тестировщик).

Для тех, кто имеет 1–3 года опыта, вакансии разместили 24Play (аналитик, аниматор, художники), Evoplay Entertainment (бухгалтер, маркетолог) и Bini Games (аналитик, дизайнер, HR, sales-специалисты).

Предложения с минимальными требованиями к опыту подали Mysterytag (аналитик, тестировщик), 24Play (бухгалтер, дизайнер), Ubisoft (QA) и Room 8 Studios (маркетолог).

Вакансии для специалистов без опыта предложили RetroStyle Games (офис-менеджер, проектный менеджер) и 24Play (тестировщик).

Добавим, что украинская игровая индустрия остается активной даже в сложных условиях, о чем свидетельствуют результаты исследования, которое охватило почти 900 специалистов и позволило сформировать портрет среднестатистического геймдев-специалиста в Украине в 2025 году.