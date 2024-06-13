Что происходит с вакансиями на рынке геймдева Украины

В этой статье мы проанализируем состояние рынка геймдева Украины с точки зрения вакансий: кого и как нанимают, какие компании нанимают больше, в каких городах и т.д.

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Источники, на которые мы опираемся: портал для поиска работы InGame Job, другие сайты с вакансиями и сайты игровых компаний. Ежеквартально команда InGame Job собирает и анализирует все вакансии, публикуемые в открытых источниках, и анализирует динамику рынка труда.

Динамика количества вакансий окт. 2023 – мар. 2024

До декабря-2023 вакансии росли в геймдеве. Источник: InGame Job

Как мы видим на графике, ежемесячное количество вакансий постепенно растет с декабря, хотя вообще нельзя сказать о серьезных изменениях на рынке. К новому году количество вакансий всегда снижается, это сезонное наблюдение. Однако в этом году это самый спокойный период за последние 4 года, с точки зрения найма на начало года.

Всего за первый квартал 2024 года было опубликовано 2686 вакансий. Для сравнения, в первых кварталах предыдущих лет:

2023 – 3 242 вакансии,

2022 – 5 113 вакансий,

2021 – 4348 вакансий.

География хайринга в первом квартале 2024 года: в каких городах нанимают больше всего?

Киев остается лидером по числу вакансий. Источник: InGame Job

Киев традиционно является лидером по количеству открытых вакансий с офисным форматом, далее следуют Львов и Днепр. Удаленный формат также очень популярен, из года в год занимает уверенное второе место. Первый квартал 2024 года – не исключение.

До начала полномасштабного вторжения Львов никогда не был в топ-3 самых нанимающих городов, но сейчас многие украинские компании перенесли туда свои офисы с Востока Украины.

Самые нанимающие игровые компании в первом квартале 2024 года

В лидерах среди нанимающих компаний N-iX, Genesis. Источник: InGame Job

Самые популярные профессии в первом квартале 2024 года

В геймдене требуются программисты, маркетологи. Источник: InGame Job

В первом квартале 2024 года наиболее нанимали специалистов направлений арт и анимация, программирование, маркетинг и PR, комьюнити менеджмент и техническая поддержка. Этот тренд продолжается с 2023 года.

Наиболее востребованные геймдев специалисты за 1-ый квартал 2024 года

В геймдеве часто нанимают художников и менеджеров. Источник: InGame Job

Чаще всего компании нанимали специалистов по технической поддержке, художников, менеджеров UA (по привлечению трафика), маркетологов и гейм дизайнеров. Следует отметить, что в 2023 году специалисты направлений UA и маркетинг были востребованы меньше. На наш взгляд, это хороший признак потенциального роста рынка.

Специалистов какого уровня нанимают больше всего?

В геймдеве часто нанимают специалистов высокого и среднего уровня. Источник: InGame Job

Вакансии, в которых компании не отмечают уровень необходимого им специалиста, чаще всего относятся к middle-уровню, поэтому, можем сказать, что как всегда на рынке наиболее востребованы middle-специалисты.

Джуны в геймдеве: где больше возможностей?

Для джуниоров в украинском геймдеве, в первом квартале 2024 года, было больше таких открытых позиций: Manual QA инженер, юрист, 2D художник, маркетолог, Unity разработчик, аналитик и гейм дизайнер.

Вот что говорит наша Валерия Бахалова , Head of Sourcing в Values Value о тенденциях в джуниорских позициях:

"В топе вакансий для джунов достаточно стандартно лидерами являются тестировщики, художники и разработчики. Удивление вызывает рост количества вакансий юристов. Вероятно, это может быть связано с изменением украинского законодательства в области мобилизации и желанием бизнеса сделать процессы мобилизации сотрудников более предсказуемыми. Также спрос на юридические услуги может расти в связи с выходом на новые рынки, запуском новых проектов. Кроме того, все больше компаний расширяют географию найма своих сотрудников, открывают дополнительные офисы за рубежом, что требует дополнительной юридической поддержки.

Не может не радовать рост предложений для маркетологов и UA-менеджеров после значительного падения в 2022-2023 гг., что дает нам основание делать выводы о росте бюджетов на рекламу".

Топ самых востребованных джуниорских позиций

В геймдеве среди новичков востребованы инженеры, юристы. Источник: InGame Job

Таня Локтионова , Founder Values Value и InGame Job , смотрит на ситуацию с джуниорскими вакансиями под другим углом:

"Ситуация с джунами в украинском геймдеве выглядит для меня как очень тревожная. На середину мая среди 20 крупнейших компаний по количеству сотрудников в Украине только три имели по одной вакансии уровня Junior и ни одной вакансии уровня trainee. И это на совокупный штат из 7200+ сотрудников". Такая тенденция показывает, что крупные игроки не инвестируют в будущее развитие индустрии. Я бы поставила такой вопрос: кого мы будем нанимать за 3-5 лет?".

Компании, которые нанимали джунов больше всего

В геймдеве нанимают джуниоров. Источник: InGame Job

Больше всего вакансий для джунов было у компаний Mystery Tag, 24Play и Genesis.

Сравнивая актуальные тенденции с прошлогодними, Валерия комментирует изменения в топе компаний, наиболее нанимавших джунов так :

"В отличие от 2023 года, когда в топе нанимающих компаний были продуктовые и аутсорс компании, производящие хардкорные проекты для немобильных платформ, в начале 2024 г. мы видим преимущественно казуальные продуктовые мобильные компании iGaming, что логически подчеркивается трендом роста спроса на UA менеджеров ".

Вывод

В заключении следует сказать, что состояние украинского геймдева сложное. Но, безусловно, работа в нем кипит, создаются новые проекты, увеличиваются бюджеты. Ситуация с количеством джуниорских вакансий действительно волнует, но мы верим, что это ненадолго. Поэтому продолжаем работать, верить в лучшее и наблюдать ситуацию на рынке.