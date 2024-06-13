Що відбувається із вакансіями на ринку геймдеву України

У цій статті ми проаналізуємо стан ринку геймдеву України з точки зору вакансій: кого і як наймають, які компанії наймають більше, у яких містах тощо.

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Джерела, на які ми спираємося: портал для пошуку роботи InGame Job, інші сайти з вакансіями та сайти ігрових компаній. Щоквартально команда InGame Job збирає та аналізує всі вакансії, що публікуються у відкритих джерелах та аналізує динаміку ринку праці.

Динаміка кількості вакансій жов. 2023 - бер. 2024

До грудня-2023 вакансії зростали у геймдеві. Джерело: InGame Job

Як ми бачимо на графіку, щомісячна кількість вакансій поступово зростає з грудня, хоча, загалом, не можна сказати про серйозні зміни на ринку. Під новий рік кількість вакансій завжди знижується, це сезонне спостереження. Однак в цьому році це найспокійніший період за останні 4 роки, з точки зору найму на початок року.

Загалом за перший квартал 2024 року було опубліковано 2 686 вакансій. Для порівняння, у перших кварталах попередніх років:

2023 – 3 242 вакансії,

2022 – 5 113 вакансій,

2021 – 4 348 вакансій.

Географія хайрингу в першому кварталі 2024 року: в яких містах наймають найбільше?

Київ залишається лідером за кількістю вакансій. Джерело: InGame Job

Київ традиційно є лідером за кількістю відкритих вакансій з офісним форматом, слідом йдуть Львів та Дніпро. Віддалений формат також дуже популярний, з року в рік він займає впевнене друге місце. Перший квартал 2024 року – не виняток.

До початку повномасштабного вторгнення Львів ніколи не був у топ-3 найбільш наймаючих міст, але зараз багато українських компаній перенесли туди свої офіси зі Сходу України.

Найбільш наймаючі ігрові компанії в першому кварталі 2024 року

В лідерах серед наймаючи компаній N-iX, Genesis. Джерело: InGame Job

Найпопулярніші професії в першому кварталі 2024 року

У геймдені потрібні програмісти, маркетологи. Джерело: InGame Job

У першому кварталі 2024 року найбільше наймали спеціалістів напрямків арт та анімація, програмування, маркетинг та PR, ком'юніті менеджмент та технічна підтримка. Цей тренд продовжується з 2023 року.

Найбільш наймані геймдев спеціалісти за 1-ий квартал 2024

У геймдеві часто наймають художників та менеджерів. Джерело: InGame Job

Найчастіше компанії наймали фахівців з технічної підтримки, художників, UA менеджерів (із залучення трафіку), маркетологів та гейм дизайнерів. Варто зазначити, що у 2023 році фахівці напрямків UA та маркетинг були затребувані менше. На наш погляд, це хороша ознака потенційного зростання ринку.

Фахівців якого рівня наймають найбільше?

У геймдеві часто наймають фахівців високого та середнього рівня. Джерело: InGame Job

Вакансії, в яких компанії не відзначають рівень необхідного їм фахівця, найчастіше відносяться до middle-рівня, тому, можемо сказати, що як і завжди на ринку найзатребуванішими є middle-фахівці.

Джуни у геймдеві: де більше можливостей?

Для джуніорів в українському геймдеві, у першому кварталі 2024 року, було найбільше таких відкритих позицій: Manual QA інженер, юрист, 2D художник, маркетолог, Unity розробник, аналітик та гейм дизайнер.

Ось що каже наша Валерія Бахалова, Head of Sourcing в Values Value про тенденції в джуніорських позиціях:

"В топі вакансій для джунів досить стандартно лідерами є тестувальники, художники, та розробники. Здивування викликає зростання кількості вакансій юристів. Ймовірно, це може бути пов'язано зі зміною українського законодавства в області мобілізації і бажанням бізнесу зробити процеси мобілізації співробітників більш передбачуваними. Також попит на юридичні послуги може зростати у зв'язку з виходом на нові ринки, запуском нових проектів. Крім того, все більше компаній розширюють географію найму своїх співробітників, відкривають додаткові офіси за кордоном, що потребує додаткової юридичної підтримки.

Не може не тішити зростання пропозицій для маркетологів та UA менеджерів після значного падіння у 2022-2023 рр, що дає нам підставу робити висновки про зростання бюджетів на рекламу".

Топ найзатребуваніших джуніорських позицій

У геймдеві серед новачків затребувані інженери, юристи. Джерело: InGame Job

Таня Локтіонова, Founder Values Value та InGame Job, дивиться на ситуацію з джуніорськими вакансіями під іншим кутом:

"Ситуація з джунами в українському геймдеві виглядає для мене як дуже тривожна. На середину травня серед 20 найбільших компаній за кількістю співробітників в Україні лише три мали по одній вакансії рівня Junior та жодної вакансії рівня trainee. І це на сукупний штат з 7200+ співробітників. Така тенденція показує, що великі гравці не інвестують у майбутній розвиток індустрії. Це може призвести до того, що молоді таланти шукатимуть інші сфери для розвитку своєї кар'єри, що в свою чергу може призвести до втрати потенційно цінних ресурсів для галузі. Я би поставила таке питання: кого ми будемо наймати за 3-5 років?"

Компанії, що наймали джунів найбільше

У геймдеві наймають джуніоров. Джерело: InGame Job

Найбільше вакансій для джунів було у компаніях Mystery Tag, 24Play та Genesis.

Порівнюючи актуальні тенденції з минулорічними, Валерія коментує зміни в топі компаній, які найбільше наймали джунів так:

"На відміну від 2023 року, коли у топі наймаючих компаній були продуктові та аутсорс компанії, що виробляють хардкорні проєкти для немобільних платформ, на початку 2024 р. ми бачимо переважно казуальні продуктові мобільні компанії, iGaming, що логічно підкреслюється трендом зростання попиту на UA менеджерів".

Висновок

У висновку варто сказати, що стан українського геймдеву складний. Але, безумовно, робота в ньому кипить, створюються нові проєкти, збільшуються бюджети. Ситуація з кількістю джуніорських вакансій справді хвилює, та ми віримо, що це ненадовго. Тому продовжуємо працювати, вірити в краще й спостерігати за ситуацією на ринку.