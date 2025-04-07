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Кто создает игры в Украине: портрет геймдев-специалиста в 2025 году
Украинская игровая индустрия остается активной даже в сложных условиях, о чем свидетельствуют результаты исследования, охватившего почти 900 специалистов и позволившего сформировать портрет среднестатистического геймдев-специалиста в Украине в 2025 году.
Об этом сообщает Gamedev.
Основную часть опрошенных составляют мужчины – их 70%. Самый поздний возраст разработчика – от 26 до 30 лет. Почти 40% участников опроса состоят в браке, но только у каждого пятого есть дети. Старшему респонденту было 53 года, а самому младшему — 18.
Более 80% разработчиков живут в больших городах, а среди регионов лидируют Киевская, Львовская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Меньше всего геймдев-специалистов — в Черниговской и Сумской.
Самой распространенной профессией в отрасли остаются софт инженеры — почти треть всех опрошенных. Далее – тестировщики, аниматоры и специалисты по геймдизайну. Большинство специалистов имеют уровень middle, а больше всего среди них работающих в сфере 3–5 лет.
Медианная зарплата зависит от должности: больше всего получают топ-менеджеры, девопсы, менеджеры проектов и инженеры. В то же время 18% недовольны своим вознаграждением, а почти половина респондентов отметили, что не имели пересмотра зарплаты за последние 6 месяцев. По бонусам — денежные премии получают всего 26%.
Условия трудоустройства в геймдеве достаточно разные. Самый распространенный формат – ФЛП (63%). Еще 15% работают по гиг-контрактам, а только 9% оформлены официально. Интересно, что более 5% вообще не имеют никакой формы трудоустройства и получают зарплату в конверте.
Самой популярной операционной системой среди разработчиков Windows (77%). Далее следуют macOS и Linux. Из игровых движителей лидирует Unity, хотя более 39% специалистов не работают ни с одним из них. Уровень английского у большинства респондентов – Intermediate или Upper-Intermediate.
Более 80% опрошенных играют в компьютерные игры. Самая популярная консоль — PlayStation, и именно ее владельцы имеют самую высокую медианную зарплату — $2590. Самая низкая зарплата – у тех, кто играет исключительно на мобильных устройствах.
Геймдев-бизнес в условиях войны
В 2023 году геймдев-бизнес научился работать в условиях войны Так, некоторые компании увеличили штат специалистов: в частности, Room 8 выросла на 136 человек, Pingle – на 71, Innovecs – на 33, Stepico – на 22, N-iХ Game & VR – на 11. В целом на рынке присутствуют достаточно оптимистичные настроения: бизнес по возможности планирует нанимать новых сотрудников и дальше.
Однако в 2024 году количество специалистов в крупнейших геймдев-компаниях сократилось почти на 15% из-за осторожности инвесторов, разделения компаний, замедления рынка IT-услуг и других причин.