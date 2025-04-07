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Хто створює ігри в Україні: портрет геймдев-спеціаліста у 2025 році
Українська ігрова індустрія залишається активною навіть у складних умовах, про що свідчать результати дослідження, яке охопило майже 900 фахівців і дозволило сформувати портрет середньостатистичного геймдев-спеціаліста в Україні у 2025 році.
Про це повідомляє Gamedev.
Основну частину опитаних становлять чоловіки — їх 70%. Найтиповіший вік розробника — від 26 до 30 років. Майже 40% учасників опитування перебувають у шлюбі, але тільки кожен п’ятий має дітей. Найстаршому респонденту було 53 роки, а наймолодшому — 18.
Понад 80% розробників живуть у великих містах, а серед регіонів лідирують Київська, Львівська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області. Найменше геймдев-фахівців — у Чернігівській та Сумській.
Найпоширенішою професією в галузі залишаються софтвер інженери — майже третина всіх опитаних. Далі — тестувальники, аніматори та спеціалісти з геймдизайну. Переважна частина фахівців мають рівень middle, а найбільше серед них тих, хто працює у сфері 3–5 років.
Медіанна зарплата залежить від посади: найбільше отримують топменеджери, девопси, менеджери проєктів та інженери. Водночас 18% незадоволені своєю винагородою, а майже половина респондентів зазначили, що не мали перегляду зарплати впродовж останніх 6 місяців. Щодо бонусів — грошові премії отримують лише 26%.
Умови працевлаштування в геймдеві досить різні. Найпоширеніший формат — ФОП (63%). Ще 15% працюють за гіг-контрактами, а лише 9% оформлені офіційно. Цікаво, що понад 5% взагалі не мають жодної форми працевлаштування і отримують зарплату «в конверті».
Найпопулярнішою операційною системою серед розробників є Windows (77%). Далі йдуть macOS та Linux. З ігрових рушіїв лідирує Unity, хоча понад 39% фахівців не працюють з жодним з них. Рівень англійської у більшості респондентів — Intermediate або Upper-Intermediate.
Більше 80% опитаних грають в комп’ютерні ігри. Найпопулярнішою консоллю є PlayStation, і саме її власники мають найвищу медіанну зарплату — $2590. Найнижча зарплата — у тих, хто грає виключно на мобільних пристроях.
Геймдев-бізнес в умовах війни
У 2023 році геймдев-бізнес навчився працювати в умовах війни. Так, деякі компанії збільшили штат фахівців: зокрема, Room 8 зросла на 136 осіб, Pingle – на 71, Innovecs – на 33, Stepico – на 22, N-iХ Game & VR – на 11. Загалом на ринку присутні досить оптимістичні настрої: бізнес за можливості планує наймати нових співробітників й надалі.
Проте у 2024 році кількість спеціалістів у найбільших геймдев-компаніях скоротилася на майже 15% через обережність інвесторів, розділення компаній, сповільнення ринку IT-послуг та інших причин.