Ринок праці в геймдеві просів: підсумки травня 2025 року

Травень 2025 року виявився слабким для українського ринку працевлаштування у сфері розробки ігор. Кількість розміщених вакансій стала найнижчою за всю весну і навіть відстала від показників аналогічного періоду 2024 року. Водночас на міжнародному напрямі продовжує зростати активність зі Словаччини.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналіз, проведений спеціалістами GameDev DOU.

Найгірший місяць весни

За рівнем активності травень не зміг обійти навіть лютий, коли було опубліковано лише 200 оголошень про роботу. Таким чином, останній місяць весни став найменш продуктивним цього сезону. Пік весняної активності припав на квітень, що став найкращим місяцем упродовж останніх 18 місяців. Порівнюючи цьогорічний травень з травнем 2024 року, різниця мінімальна: 226 вакансій проти 229.

Для порівняння: найкращими місяцями минулого року були січень (234 вакансії), серпень (232), а також березень і травень, які показали по 229 вакансій кожен. Абсолютний рекорд досі належить січню 2022 року, коли було зареєстровано 580 вакансій. Найактивнішими після початку повномасштабного вторгнення стали травень (337) і липень (321) 2022 року.

Географічні особливості та формати роботи

Кількість вакансій, які передбачають виключно віддалену форму роботи, продовжує зростати. У січні 2025 року було зафіксовано максимум таких пропозицій — 45% від загальної кількості. У травні цей показник сягнув 47%. Загалом, 79% вакансій мали опцію дистанційної співпраці.

Щодо міжнародного напрямку, 29% усіх оголошень були з можливістю працювати за кордоном. У травні таких вакансій було 65, і лише 17% з них не передбачали можливості працювати з України або віддалено.

Серед країн-лідерів — Польща, Словаччина та Кіпр. Словаччина, яка ще у січні лише вперше потрапила до топ-5, цього місяця зміцнила свої позиції. Натомість Німеччина, яка зазвичай фігурує в рейтингу, цього разу зовсім не представлена. Кіпр, який на початку року не мав жодної активної вакансії, знову з’явився у списку — у грудні 2024-го там було 13 пропозицій.

Міста з найбільшою активністю

Київ зберігає першість серед українських міст за кількістю вакансій — 89 за травень. Варто зазначити, що третина з них не мала опції віддаленої роботи. Найбільшу активність у столиці проявили компанії 24Play, RetroStyle Games, DMarket та N-iX.

Львів продемонстрував позитивну динаміку: у травні тут було розміщено 16 вакансій, і лише одна з них не передбачала дистанційної форми. Активно шукали фахівців компанії N-iX, Plarium та Stepico Games.

Дніпро незначно відстав від Львова — з цього міста було розміщено 11 оголошень. У п’яти з них передбачалася лише робота з офісу. Основні роботодавці: Pushka Studios та Pingle Studio.

Категорії: Artist втрачає позиції, Unity — поза п’ятіркою

До п’ятірки найпопулярніших категорій традиційно увійшли Design, Marketing, Artist, QA та HR. Хоча ці напрямки стабільно лідирують, їхній внутрішній порядок змінюється. У травні категорія Unity втратила частину вакансій і опинилася за межами топ-5.

Найпомітніше зростання спостерігалося в категорії HR — тут кількість пропозицій збільшилася на п’ять. Водночас значне зниження відбулося у категоріях Sales (–12), Artist (–10) та Design (–9). Із 34 категорій, де в травні реєстрували вакансії, у 17 зафіксовано спад, у 12 — зростання, ще 5 залишилися без змін у порівнянні з квітнем.

ТОП-10 компаній за кількістю вакансій

У травні лідером за кількістю оголошень стала 24Play, яка вперше очолила список з 16 вакансіями. На другому місці — Frozeneon, яка вже одного разу була першою на початку року. Третю і четверту позиції зайняли Enjoy Gaming Ukraine та Evoplay Entertainment відповідно.

Серед великих українських студій лише Plarium представлена в топ-10.

Розподіл за досвідом: кого шукають

Найбільш затребуваним досвідом залишається стаж від 3 до 5 років — 77 вакансій. Наступними за популярністю є оголошення з вимогою досвіду від 1 до 3 років, а потім — від 5 років і більше. Пропозиції для новачків і спеціалістів без комерційного досвіду залишилися майже на рівні попередніх місяців: відповідно 12 і 7 вакансій.

Для фахівців із понад 5-річним досвідом найбільше оголошень розмістили VOLMI (шукали проєктних менеджерів і художників) та RubyPlay (Front End-фахівців, художників, engineering-менеджерів).

Для спеціалістів із досвідом 3–5 років активними були Plarium (.NET-розробники, дизайнери, тестувальники, спеціалісти з кібербезпеки, художники), Frozeneon (дизайнери, DevOps, маркетологи) та Stepico Games (Front End-розробники, HR, проєктні менеджери, тестувальники, Unreal Engine-фахівці).

Для тих, хто має 1–3 роки досвіду, вакансії розмістили 24Play (аналітик, аніматор, художники), Evoplay Entertainment (бухгалтер, маркетолог) та Bini Games (аналітик, дизайнер, HR, sales-фахівці).

Пропозиції з мінімальними вимогами до досвіду подали Mysterytag (аналітик, тестувальник), 24Play (бухгалтер, дизайнер), Ubisoft (QA) та Room 8 Studios (маркетолог).

Вакансії для спеціалістів без досвіду запропонували RetroStyle Games (офіс-менеджер, проєктний менеджер) та 24Play (тестувальник).

Додамо, українська ігрова індустрія залишається активною навіть у складних умовах, про що свідчать результати дослідження, яке охопило майже 900 фахівців і дозволило сформувати портрет середньостатистичного геймдев-спеціаліста в Україні у 2025 році.