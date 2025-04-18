С 1 мая курсанты будут получать повышенные стипендии

Кабинет министров принял постановление о повышении стипендий курсантам высшего образования с 1 мая 2025 года.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Известно, что решение уже принято и вскоре вступит в силу.

Согласно постановлению, базовая стипендия курсантов будет составлять 8 тысяч гривен.

Такой же размер выплат предусмотрен и для периода прохождения практики.

Гончаренко отметил, что обещанное еще в марте решение запускается с небольшой задержкой, но уже с мая станет реальностью.

На сегодняшний день курсанты военных заведений получают 2 350 гривен.

Добавим, ранее Кабинет министров Украины принял обновленный порядок возмещения расходов на обучение в военных учебных заведениях для курсантов и офицеров, которые досрочно прекращают обучение или увольняются с военной службы.