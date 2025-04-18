Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,17

EUR

47,00

+0,18

Наличный курс:

USD

41,15

41,05

EUR

47,05

46,80

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

С 1 мая курсанты будут получать повышенные стипендии

курсанты
Курсанты будут получать повышенные стипендии

Кабинет министров принял постановление о повышении стипендий курсантам высшего образования с 1 мая 2025 года.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Известно, что решение уже принято и вскоре вступит в силу.

Согласно постановлению, базовая стипендия курсантов будет составлять 8 тысяч гривен.

Такой же размер выплат предусмотрен и для периода прохождения практики.

Гончаренко отметил, что обещанное еще в марте решение запускается с небольшой задержкой, но уже с мая станет реальностью.

На сегодняшний день курсанты военных заведений получают 2 350 гривен.

Добавим, ранее Кабинет министров Украины принял обновленный порядок возмещения расходов на обучение в военных учебных заведениях для курсантов и офицеров, которые досрочно прекращают обучение или увольняются с военной службы.

Автор:
Татьяна Гойденко