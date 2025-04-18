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З 1 травня курсанти будуть отримувати підвищені стипендії
Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення стипендій курсантам закладів вищої освіти з 1 травня 2025 року.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко посилаючись на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Відомо, що рішення вже ухвалене і незабаром набере чинності.
Згідно з постановою, базова стипендія курсантів становитиме 8 тисяч гривень. Для курсантів останнього випускного курсу, які навчаються на відмінно, стипендія збільшиться до 20 тисяч гривень.
Такий самий розмір виплат передбачений і для періоду проходження практики.
Гончаренко зазначив, що обіцяне ще в березні рішення запускається з невеликою затримкою, але вже з травня стане реальністю.
На сьогодні курсанти військових закладів отримують 2 350 гривень.
Додамо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив оновлений порядок відшкодування витрат за навчання у військових закладах освіти для курсантів і офіцерів, які достроково припиняють навчання або звільняються з військової служби.