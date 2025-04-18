Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,17

EUR

47,00

+0,18

Готівковий курс:

USD

41,15

41,05

EUR

47,05

46,80

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

З 1 травня курсанти будуть отримувати підвищені стипендії

курсанти
Курсанти будуть отримувати підвищені стипендії

Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення стипендій курсантам закладів вищої освіти з 1 травня 2025 року.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко посилаючись на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Відомо, що рішення вже ухвалене і незабаром набере чинності.

Згідно з постановою, базова стипендія курсантів становитиме 8 тисяч гривень. Для курсантів останнього випускного курсу, які навчаються на відмінно, стипендія збільшиться до 20 тисяч гривень.

Такий самий розмір виплат передбачений і для періоду проходження практики.

Гончаренко зазначив, що обіцяне ще в березні рішення запускається з невеликою затримкою, але вже з травня стане реальністю.

На сьогодні курсанти військових закладів отримують 2 350 гривень.

Додамо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив оновлений порядок відшкодування витрат за навчання у військових закладах освіти для курсантів і офіцерів, які достроково припиняють навчання або звільняються з військової служби.

Автор:
Тетяна Гойденко