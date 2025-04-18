З 1 травня курсанти будуть отримувати підвищені стипендії

Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення стипендій курсантам закладів вищої освіти з 1 травня 2025 року.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко посилаючись на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Відомо, що рішення вже ухвалене і незабаром набере чинності.

Згідно з постановою, базова стипендія курсантів становитиме 8 тисяч гривень. Для курсантів останнього випускного курсу, які навчаються на відмінно, стипендія збільшиться до 20 тисяч гривень.

Такий самий розмір виплат передбачений і для періоду проходження практики.

Гончаренко зазначив, що обіцяне ще в березні рішення запускається з невеликою затримкою, але вже з травня стане реальністю.

На сьогодні курсанти військових закладів отримують 2 350 гривень.

Додамо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив оновлений порядок відшкодування витрат за навчання у військових закладах освіти для курсантів і офіцерів, які достроково припиняють навчання або звільняються з військової служби.