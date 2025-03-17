С начала действия программы "єОселя" украинцы получили кредитов более чем на 26,2 млрд грн

С момента старта правительственной программы "єОселя" 16 016 семей получили кредиты на сумму более 26,2 млрд грн. На прошлой неделе было выдано 111 кредитов на общую сумму 205 млн грн.

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Об этом сообщает Правительственный портал.

Среди тех, кто получил кредиты в рамках программы "єОселя", есть следующие категории лиц:

38 военнослужащих и представителей силовых структур;

8 работников сферы образования;

6 медицинских работников;

39 семей, не имеющих собственного жилья;

17 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

3 ветерана войны.

О программе "єОселя"

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами "єОсели" являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

Напомним, первые два заемщика стали владельцами жилья, использовав сертификат "Восстановление" для оплаты первого взноса по ипотеке "Есел".