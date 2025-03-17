Від початку дії програми "єОселя" українці отримали кредитів на понад 26,2 млрд грн

З моменту старту урядової програми “єОселя” 16 016 родин отримали кредити на суму понад 26,2 млрд грн. Минулого тижня було видано 111 кредитів на загальну суму 205 млн грн.

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Про це інформує Урядовий портал.

Серед тих, хто отримав кредити в рамках програми "єОселя", є такі категорії осіб:

38 військовослужбовців та представників силових структур;

8 працівників сфери освіти;

6 медичних працівників;

39 родин, які не мають власного житла;

17 внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

3 ветерани війни.

Про програму "єОселя"

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

Нагадаємо,перші двоє позичальників стали власниками житла, використавши сертифікат “єВідновлення” для оплати першого внеску за іпотекою “єОселя”.