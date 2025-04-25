С начала года 5000 ВПЛ нашли новую работу через центры занятости

Служба занятости помогла найти работу 5000 внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) с начала 2025 года. В рамках флагманского проекта "Работа без барьеров" почти трем тысячам работодателям компенсировали расходы по трудоустройству ВПЛ на общую сумму 108 миллионов гривен.

Об этом сообщила Государственная служба занятости Украины.

Благодаря программе компенсаций работодателям (сейчас это 8000 гривен за каждого трудоустроенного), люди, вынужденные покинуть свой дом, нашли работу и смогли быстрее адаптироваться на новом месте. Эта финансовая помощь оказывается предпринимателям на период до трех месяцев. А если на работу трудоустроен ВПЛ с инвалидностью, помощь продолжается до шести месяцев — чтобы дать больше времени на адаптацию.

Как работодателям пользоваться программой?

Чтобы воспользоваться программой, работодателям нужно трудоустроить ВПЛ на условиях трудового контракта, в том числе по совместительству. Заявление на получение компенсации следует подать не ранее чем через 5 календарных дней и не позднее 6 месяцев со дня трудоустройства. Это можно сделать в центре занятости по месту ведения деятельности или через портал "Дія".

Напомним, по состоянию на 10 апреля почти 2500 работодателей получили компенсацию за трудоустройство ВПЛ.