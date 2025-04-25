Від початку року через Службу зайнятості п’ять тисяч ВПО знайшли нову роботу

Служба зайнятості допомогла знайти роботу 5000 внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з початку 2025 року. В рамках флагманського проекту "Робота без бар’єрів" майже трьом тисячам роботодавцям компенсували витрати за працевлаштування ВПО на загальну суму 108 мільйонів гривень.

Про це повідомила Державна служба зайнятості України.

Завдяки програмі компенсацій роботодавцям (наразі це 8000 гривень за кожного працевлаштованого), люди, які були змушені покинути свій дім, знайшли роботу та змогли швидше адаптуватися на новому місці. Ця фінансова допомога надається підприємцям на період до трьох місяців. А якщо на роботу працевлаштовано ВПО з інвалідністю, допомога продовжується до шести місяців — щоб дати більше часу на адаптацію.

Як роботодавцям скористатися програмою?

Щоб скористатись програмою, роботодавцям потрібно працевлаштувати ВПО на умовах трудового контракту, зокрема й за сумісництвом. Заяву на отримання компенсації потрібно подати не раніше ніж через 5 календарних днів і не пізніше 6 місяців з дня працевлаштування. Це можна зробити у центрі зайнятості за місцем ведення діяльності або через портал "Дія".

Нагадаємо, станом на 10 квітня майже 2500 роботодавців отримали компенсацію за працевлаштування ВПО.