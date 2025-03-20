Самая богатая женщина Индонезии потеряла $3,6 млрд за три дня: что произошло

Марини Будиман, президент комиссии крупнейшего в Индонезии оператора дата-центров DCI Indonesia, в течение трех недель ежедневно становилась богаче примерно на $350 миллионов. Ее состояние достигло $7,5 миллиарда, сделав ее самой богатой женщиной страны. Однако за последние три дня акции DCI Indonesia обвалились, и состояние Будиман сократилось вдвое.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что 63-летняя Марини Будиман является соучредителем компании DCI Indonesia – одного из ключевых игроков на индонезийском рынке технологий. Но всего за три дня чистый капитал Будиман сократился вдвое из-за стремительного падения акций в Индонезии.

До обвала акций DCI росла благодаря интересу инвесторов к сектору дата-центров, который остается перспективным для Индонезии. К примеру, Oracle Corp. ведет переговоры с правительством по созданию облачного центра обработки данных в стране.

Падение акций DCI Indonesia

Акции DCI Indonesia стремительно росли с середины февраля, что также увеличило состояние других основных владельцев – индонезийского миллиардера Антони Салима , Отто Тото Сугири и Хана Арминга Ханафии. В общей сложности их совокупный капитал вырос более чем на $17 миллиардов, прежде чем началось стремительное падение.

Падение произошло на фоне всеобщего упадка индонезийского фондового рынка из-за неопределенности дальнейшей финансовой политики властей. К моменту закрытия торгов 18 марта акции DCI потеряли более половины полученных за последние недели прибыли.

При этом у компании рыночная стоимость около $17 миллиардов, хотя ее доход в 2024 году составил $112 миллионов, а прибыль — лишь $49 миллионов.

Пока инвесторы внимательно следят за ситуацией, поскольку нестабильность рынка может продолжиться, и судьба DCI Indonesia остается неопределенной.

Кто еще теряет миллиарды

Заметим, начало второго срока президентства Дональда Трампа принесло потрясающий разворот для многих миллиардеров, которые его открыто поддержали. Пятеро из них потеряли совокупное состояние на 209 млрд долларов.

Например, состояние Илона Маска снизилось на 148 миллиардов долларов.

Акции Amazon упали на 14% и состояние его владельца Джеффа Безоса снизились на 29 миллиардов долларов.

Зато у Марка Цукерберга зафиксировали снижение состояния на 5 миллиардов долларов. Такое же снижение было у французского магната Бернара Арно, владельца Louis Vuitton Moët Hennessy.

22 миллиарда долларов потерял Сергей Брин – соучредитель компании Google. Акции Alphabet, материнской компании Google, упали более чем на 7% в начале февраля.