Найбагатша жінка Індонезії втратила $3,6 млрд за три дні: що сталося

Маріні Будіман, президент комісії найбільшого в Індонезії оператора дата-центрів DCI Indonesia, протягом трьох тижнів щодня ставала багатшою приблизно на $350 мільйонів. Її статки сягнули $7,5 мільярда, зробивши її найбагатшою жінкою країни. Проте за останні три дні акції DCI Indonesia обвалилися, і статки Будіман скоротилися вдвічі.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що 63-річна Маріні Будіман є співзасновницею компанії DCI Indonesia - одного із ключових гравців на індонезійському ринку технологій. Але всього за три дні чистий капітал Будіман скоротився удвічі внаслідок стрімкого падіння акцій в Індонезії.

До обвалу акцій DCI зростала завдяки інтересу інвесторів до сектору дата-центрів, який залишається перспективним для Індонезії. Наприклад, Oracle Corp. веде переговори з урядом щодо створення хмарного центру обробки даних у країні.

Падіння акцій DCI Indonesia

Акції DCI Indonesia стрімко зростали з середини лютого, що також збільшило статки інших основних власників – індонезійського мільярдера Антоні Саліма, Отто Тото Сугірі та Хана Армінга Ханафії. Загалом їхній сукупний капітал зріс більш ніж на $17 мільярдів, перш ніж почалося стрімке падіння.

Падіння відбулося на тлі загального занепаду індонезійського фондового ринку через невизначеність подальшої фінансової політики влади. На момент закриття торгів 18 березня акції DCI втратили понад половину отриманих за останні тижні прибутків.

При цьому компанія має ринкову вартість близько $17 мільярдів, хоча її дохід у 2024 році склав $112 мільйонів, а прибуток — лише $49 мільйонів.

Наразі інвестори уважно стежать за ситуацією, оскільки нестабільність ринку може продовжитися, і доля DCI Indonesia залишається невизначеною.

Хто ще втрачає мільярди

Зауважимо, початок другого терміну президенства Дональда Трампа приніс приголомшливий розворот для багатьох із тих мільярдерів, які його відкрито підтримали. П'ятеро з них втратили сукупні статки на 209 млрд доларів.

Наприклад, статки Ілона Маска знизилися на 148 мільярдів доларів.

Акції Amazon впали на 14% і статки його власника Джеффа Безоса знизилися на 29 мільярдів доларів.

Натомість у Марка Цукерберга зафіксували зниження статків на 5 мільярдів доларів. Таке саме зниження було у французького магната Бернара Арно, власника Louis Vuitton Moët Hennessy.

22 мільярди доларів втратив Сергій Брін — співзасновник компанії Google. Акції Alphabet, материнської компанії Google, впали на більш ніж 7% на початку лютого.