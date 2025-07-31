Самые популярные модели автомобилей в Европе по результатам первого полугодия: топ-10

Самым популярным легковым автомобилем в Европе (28 стран) в первом полугодии этого года стал Dacia Sandero. Около 129 тысяч новых авто этой модели было реализовано на европейских рынках с января по июнь. Однако спрос на нее по сравнению с прошлым годом снизился на 11%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "Укравтопрома".

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на Dacia Sandero уменьшился на 11%.

По данным аналитической компании JATO, в топ-10 моделей новых авто в Европе попали:

Dacia Sandero – 128842 ед. (-11%);

– 128842 ед. (-11%); Renault Clio – 122 489 ед. (+7%);

– 122 489 ед. (+7%); Peugeot 208 – 109146 ед. (+2%);

– 109146 ед. (+2%); VW T-Roc – 106 118 ед. (-5%);

– 106 118 ед. (-5%); VW Golf – 104162 ед. (-17%);

– 104162 ед. (-17%); VW Tiguan – 97 508 ед. (+28%);

– 97 508 ед. (+28%); Dacia Duster – 97 188 ед. (+9%);

– 97 188 ед. (+9%); Peugeot 2008 – 96378 ед. (+3%);

– 96378 ед. (+3%); Citroën C3 – 95891 ед. (-9%);

– 95891 ед. (-9%); Toyota Yaris Cross – 95 513 ед. (-5%).

Напомним, специалисты Института исследований авторынка проанализировали данные за первое полугодие 2025 года и определили 10 самых популярных моделей гибридных автомобилей. На внутреннем рынке Украины лидирует Toyota RAV4 – 949 продаж за шесть месяцев.