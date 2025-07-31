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Самые популярные модели автомобилей в Европе по результатам первого полугодия: топ-10

автомобиль Dacia Sandero Stepway
Автомобиль марки Dacia Sandero стал самым популярным в Европе. / Википедия

Самым популярным легковым автомобилем в Европе (28 стран) в первом полугодии этого года стал Dacia Sandero. Около 129 тысяч новых авто этой модели было реализовано на европейских рынках с января по июнь. Однако спрос на нее по сравнению с прошлым годом снизился на 11%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "Укравтопрома".

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на Dacia Sandero уменьшился на 11%.

По данным аналитической компании JATO, в топ-10 моделей новых авто в Европе попали:

  • Dacia Sandero – 128842 ед. (-11%);
  • Renault Clio – 122 489 ед. (+7%);
  • Peugeot 208 – 109146 ед. (+2%);
  • VW T-Roc – 106 118 ед. (-5%);
  • VW Golf – 104162 ед. (-17%);
  • VW Tiguan – 97 508 ед. (+28%);
  • Dacia Duster – 97 188 ед. (+9%);
  • Peugeot 2008 – 96378 ед. (+3%);
  • Citroën C3 – 95891 ед. (-9%);
  • Toyota Yaris Cross – 95 513 ед. (-5%).

Напомним, специалисты Института исследований авторынка проанализировали данные за первое полугодие 2025 года и определили 10 самых популярных моделей гибридных автомобилей. На внутреннем рынке Украины лидирует Toyota RAV4 – 949 продаж за шесть месяцев.

Автор:
Татьяна Ковальчук