Найпопулярніші моделі автомобілів в Європі за результатами першого півріччя: топ-10

Найпопулярнішим легковим автомобілем у Європі (28 країн) в першому півріччі цього року став Dacia Sandero. Майже 129 тисяч нових авто цієї моделі було реалізовано на європейських ринках з січня по червень. Однак попит на неї, порівняно з минулим роком, знизився на 11%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Укравтопрому".

Однак, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит на Dacia Sandero зменшився на 11%.

За даними аналітичної компанії JATO, у топ-10 моделей нових авто в Європі потрапили:

Dacia Sandero – 128842 од. (-11%);

– 128842 од. (-11%); Renault Clio – 122489 од. (+7%);

– 122489 од. (+7%); Peugeot 208 – 109146 од. (+2%);

– 109146 од. (+2%); VW T-Roc – 106118 од. (-5%);

– 106118 од. (-5%); VW Golf – 104162 од. (-17%);

– 104162 од. (-17%); VW Tiguan – 97508 од. (+28%);

– 97508 од. (+28%); Dacia Duster – 97188 од. (+9%);

– 97188 од. (+9%); Peugeot 2008 – 96378 од. (+3%);

– 96378 од. (+3%); Citroën C3 – 95891 од. (-9%);

– 95891 од. (-9%); Toyota Yaris Cross – 95513 од. (-5%).

Нагадаємо, фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували дані за перше півріччя 2025 року та визначили 10 найпопулярніших моделей гібридних автомобілів. На внутрішньому ринку України лідирує Toyota RAV4 – 949 продажів за шість місяців.