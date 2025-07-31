Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,02

EUR

48,15

--0,08

Готівковий курс:

USD

41,70

41,65

EUR

48,50

48,14

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найпопулярніші моделі автомобілів в Європі за результатами першого півріччя: топ-10

автомобіль Dacia Sandero Stepway
Автомобіль марки Dacia Sandero став найпопулярнішим в Європі. / Вікіпедія

Найпопулярнішим легковим автомобілем у Європі (28 країн) в першому півріччі цього року став Dacia Sandero. Майже 129 тисяч нових авто цієї моделі було реалізовано на європейських ринках з січня по червень. Однак попит на неї, порівняно з минулим роком, знизився на 11%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Укравтопрому".

Однак, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит на Dacia Sandero зменшився на 11%.

За даними аналітичної компанії JATO, у топ-10 моделей нових авто в Європі потрапили:

  • Dacia Sandero – 128842 од. (-11%); 
  • Renault Clio – 122489 од. (+7%); 
  • Peugeot 208 – 109146 од. (+2%); 
  • VW T-Roc – 106118 од. (-5%); 
  • VW Golf – 104162 од. (-17%); 
  • VW Tiguan – 97508 од. (+28%); 
  • Dacia Duster – 97188 од. (+9%); 
  • Peugeot 2008 – 96378 од. (+3%); 
  • Citroën C3 – 95891 од. (-9%); 
  • Toyota Yaris Cross – 95513 од. (-5%).

Нагадаємо, фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували дані за перше півріччя 2025 року та визначили 10 найпопулярніших моделей гібридних автомобілів. На внутрішньому ринку України лідирує Toyota RAV4 – 949 продажів за шість місяців.

Автор:
Тетяна Ковальчук