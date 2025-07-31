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Найпопулярніші моделі автомобілів в Європі за результатами першого півріччя: топ-10
Найпопулярнішим легковим автомобілем у Європі (28 країн) в першому півріччі цього року став Dacia Sandero. Майже 129 тисяч нових авто цієї моделі було реалізовано на європейських ринках з січня по червень. Однак попит на неї, порівняно з минулим роком, знизився на 11%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Укравтопрому".
Однак, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит на Dacia Sandero зменшився на 11%.
За даними аналітичної компанії JATO, у топ-10 моделей нових авто в Європі потрапили:
- Dacia Sandero – 128842 од. (-11%);
- Renault Clio – 122489 од. (+7%);
- Peugeot 208 – 109146 од. (+2%);
- VW T-Roc – 106118 од. (-5%);
- VW Golf – 104162 од. (-17%);
- VW Tiguan – 97508 од. (+28%);
- Dacia Duster – 97188 од. (+9%);
- Peugeot 2008 – 96378 од. (+3%);
- Citroën C3 – 95891 од. (-9%);
- Toyota Yaris Cross – 95513 од. (-5%).
Нагадаємо, фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували дані за перше півріччя 2025 року та визначили 10 найпопулярніших моделей гібридних автомобілів. На внутрішньому ринку України лідирує Toyota RAV4 – 949 продажів за шість місяців.