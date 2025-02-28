Санкции действуют: импорт нефти из России в Индию упал до самого низкого уровня за последние два года

Импорт сырой нефти в Индию из Российской Федерации в текущем месяце упал до самого низкого уровня с января 2023 года. Это свидетельствует о том, как жесткие санкции США нарушили цепочки поставок.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler .

Издание утверждает, что закупки южноазиатской страны, крупнейшего покупателя сырой нефти из России в 2024 году, вероятно еще больше сократятся в ближайшие два месяца, поскольку санкции привели к резкому сокращению доступности флота и продавцов, которые предлагают скидки.

Как санкций США ударили по импорту нефти в Индию из России можно увидеть на графике:



Импорт нефти Индии из России упал на 14,9% по сравнению с предыдущим месяцем до среднего показателя около 1,4 млн. баррелей (1 баррель – 159,98 литров) в день в феврале. Показатели ее второго по величине поставщика Ирака, однако, подскочили на 8,3%, тогда как Саудовская Аравия отправила на 0,7% меньше нефти, чем в прошлом месяце.

По данным Kpler, нефтеперерабатывающие заводы третьего по величине потребителя нефти в мире также закупили больше нефти в Нигерии, Анголе, Мексике и Колумбии, чтобы компенсировать потерю российских баррелей.

Из каких стран Индия импортирует нефть?

По данным S eair Exim Solutions (компании по исследованию рынка), после Китая и США Индия является третьим по величине потребителем сырой нефти в мире. Основными источниками импорта сырой нефти в Индию есть Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно данным об импорте сырой нефти, Индия импортировала 232,5 млн тонн сырой нефти в 2023–2024 финансовом году (апрель 2023 г. — март 2024 г.), что несколько меньше, чем годом ранее — 232,7 млн ​​т.

Зависимость Индии от импорта сырой нефти увеличилась до 87,7% в 2023-2024 годах. В апреле 2024 года Индия купила у России наибольший объем сырой нефти за девять месяцев, превысив 1,72 млн. рублей. баррелей в день.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает поставлять нефть в Китай. С 30 января по 16 февраля ни один из шестнадцати танкеров, загружавших нефть ESPO в восточном порту Козьмино, не попал в список санкций США