Санкції діють: імпорт нафти з Росії до Індії впав до найнижчого рівня за останні два роки

Імпорт сирої нафти до Індії з Російської Федерації цього місяця впав до найнижчого рівня з січня 2023 року. Це свідчить про те, наскільки жорсткі санкції США порушили ланцюжки поставок.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler.

Видання стверджує, що закупівлі південноазіатської країни, найбільшого покупця морської сирої нафти з Росії в 2024 році, ймовірно, ще більше скоротяться в найближчі два місяці, оскільки санкції призвели до різкого скорочення доступності флоту та продавців зі знижкою.

Як санкції США вдарили по імпорту нафти до Індії з Росії можна побачити на графіку:



Імпорт Індії з Росії впав на 14,9% порівняно з попереднім місяцем до середнього показника близько 1,4 млн. барелів (1 барель – 159,98 літрів) на день у лютому. Постачання її другого за величиною постачальника Іраку, однак, підскочили на 8,3%, тоді як Саудівська Аравія відправила на 0,7% менше нафти, ніж минулого місяця.

За даними Kpler, нафтопереробні заводи третього за величиною споживача нафти у світі також закупили більше нафти в Нігерії, Анголі, Мексиці та Колумбії, щоб компенсувати втрату російських барелів.

З яких країн Індія імпортує нафту?

По даним Seair Exim Solutions (компанії з дослідження ринку), після Китаю та США Індія є третім за величиною споживачем сирої нафти у світі. Основними джерелами імпорту сирої нафти до Індії є Ірак, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Згідно з даними про імпорт сирої нафти, Індія імпортувала 232,5 млн тонн сирої нафти у 2023–2024 фінансовому році (квітень 2023 р. — березень 2024 р.), що можна порівняти з 232,7 млн ​​т, імпортованими роком раніше.

Залежність Індії від імпорту сирої нафти збільшилася до 87,7% у 2023–2024 роках. У квітні 2024 року Індія купила у Росії найбільший обсяг сирої нафти за дев'ять місяців, перевищивши 1,72 млн. барелів на день.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує постачати нафту до Китаю. З 30 січня по 16 лютого жоден з шістнадцяти танкерів, що завантажували нафту ESPO в східному порту Козьміно, не потрапив до списку санкцій США