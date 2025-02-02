СБУ разоблачила житомирскую компанию, поставлявшую газовые котлы военным санаториям России

Служба безопасности Украины разоблачила схему обхода санкций, по которой украинские системы отопления попадали в Минобороны РФ. Организатором сделки стал руководитель отдела сбыта житомирской компании, производящей тепловые котлы и конвекторы.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, с мая 2022 года украинский производитель скрыто поставлял свою продукцию в российские предприятия, сотрудничающие с правительственными структурами РФ.

Одним из главных заказчиков была компания в Курске, которая снабжала системами отопления военные санатории страны-агрессора.

Чтобы избежать санкций, продукцию сначала отправляли в аффилированные фирмы в Евросоюзе и Центральной Азии, где товар "перепаковывали" под реквизиты иностранных компаний. Затем он попадал в подконтрольное предприятие в Беларуси, а уже оттуда — в Россию.

В общей сложности по такой схеме в РФ переправили несколько оптовых партий украинских систем обогрева на сумму 65 млн гривен.

Во время обысков на территории компании и в доме организатора изъяты мобильные телефоны, компьютеры и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Главе отдела сбыта поставлено в известность о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Добавим, что ранее СБУ разоблачила в Черкассах еще одну схему обхода санкций по экспорту украинской продукции в Россию. Представители украинского химзавода наладили оптовые поставки удобрений и минералов для аграрной отрасли РФ.