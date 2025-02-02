СБУ викрила житомирську компанію, що постачала газові котли військовим санаторіям Росії

Служба безпеки України викрила схему обходу санкцій, через яку українські системи опалення потрапляли до Міноборони РФ. Організатором оборудки став керівник відділу збуту житомирської компанії, яка виробляє теплові котли та конвектори.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

За даними слідства, з травня 2022 року український виробник приховано постачав свою продукцію до російських підприємств, що співпрацюють з урядовими структурами РФ.

Одним із головних замовників була компанія в Курську, яка забезпечувала системами опалення військові санаторії країни-агресора.

Щоб уникнути санкцій, продукцію спочатку відправляли до афілійованих фірм у Євросоюзі та Центральній Азії, де товар "перепаковували" під реквізити іноземних компаній. Потім він потрапляв до підконтрольного підприємства в Білорусі, а вже звідти — в Росію.

Загалом за такою схемою до РФ переправили кілька оптових партій українських систем обігріву на суму 65 млн гривень.

Під час обшуків на території компанії та в помешканні організатора вилучено мобільні телефони, комп’ютери та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Очільнику відділу збуту повідомлено про підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Додамо, що раніше СБУ викрила в Черкасах ще одну схему обходу санкцій щодо експорту української продукції до Росії. Представники українського хімзаводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі РФ.