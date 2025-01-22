Керівництво українського хімічного заводу постачало добрива до РФ: які можуть бути наслідки співпраці

Служба безпеки України викрила ще одну схему обходу санкцій щодо експорту української продукції до Росії. Внаслідок проведених комплексних заходів та співпраці з іншими правоохоронними органами було встановлено, що керівництво хімічного підприємства в Черкасах налагодило незаконні зв'язки з країною-агресором.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що представники українського хімзаводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі РФ.

Хід розслідування

З'ясувалося, що протягом 2022-2024 років правопорушники нелегально переправили до Росії продукцію на суму 1,8 млн доларів.

Для цього вони використовували афілійовану компанію на Близькому Сході, щоб приховати факт переправлення українського товару до країни-агресора.

Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного "посередника", а звідти здійснювали реекспорт до Росії.

Серед основних російських замовників були великі компанії агропромислового комплексу країни-агресора, такі як "Щьолково Агрохім" та "Альтерит".

За наявною інформацією, з початку повномасштабної війни фігуранти вже відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції.

Організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами оборудки.

Наслідки

Слідчі Служби безпеки повідомили керівнику черкаської компанії про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Розслідування триває з метою притягнення до відповідальності всіх учасників "схеми".

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На момент публікації було не відомо, про яку компанію йдеться.

Раніше повідомлялося, що СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрили в Полтавській області масштабну схему ухилення від сплати податків до державного бюджету. До незаконної діяльності був причетний колишній директор державного спиртового заводу, який привласнив 2,5 мільярда гривень бюджетних коштів.

Додамо, правоохоронці викрили канал постачання підроблених марок акцизного податку з Туреччини. Орієнтовна сума несплаченого акцизного податку за вилучені марки перевищує 110 млн грн.