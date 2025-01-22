Руководство украинского химического завода поставляло удобрения в РФ: какие могут быть последствия сотрудничества

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну схему обхода санкций по экспорту украинской продукции в Россию. В результате проведенных комплексных мероприятий и сотрудничества с другими правоохранительными органами было установлено, что руководство химического предприятия в Черкассах наладило незаконные связи со страной-агрессором.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Представители украинского химзавода наладили оптовые поставки удобрений и минералов для аграрной отрасли РФ.

Ход расследования

Выяснилось, что в течение 2022-2024 годов правонарушители нелегально переправили в Россию продукцию на сумму 1,8 млн долларов.

Для этого они использовали аффилированную компанию на Ближнем Востоке, чтобы скрыть факт переправки украинского товара в страну-агрессор.

Задокументировано, что продукцию черкасского производителя сначала направляли в ближневосточный "посредник", а оттуда осуществляли реэкспорт в Россию.

Среди основных российских заказчиков были крупные компании агропромышленного комплекса страны-агрессора, такие как "Щелково Агрохим" и "Альтерит".

По имеющейся информации, с начала полномасштабной войны фигуранты уже отгрузили на российские предприятия более 216 тонн химической продукции.

Организаторы использовали анонимные чаты в мессенджерах и электронную почту.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружены документация, мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.

Последствия

Следователи Службы безопасности сообщили руководителю Черкасской компании о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Расследование продолжается в целях привлечения к ответственности всех участников "схемы".

Злоумышленникам грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На момент публикации было неизвестно, о какой компании идет речь.

Ранее сообщалось, что СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачили в Полтавской области масштабную схему уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. К незаконной деятельности был причастен бывший директор государственного спиртового завода, присвоивший 2,5 миллиарда гривен бюджетных средств.

Добавим, правоохранители разоблачили канал поставки поддельных марок акцизного налога из Турции. Примерная сумма неуплаченного акцизного налога за изъятые марки превышает 110 млн грн.