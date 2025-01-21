Головний психіатр ЗСУ за час війни розбагатів на понад $ 1 млн: що відомо (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ затримала головного психіатра ЗСУ

За даними слідства, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.

При цьому він не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 р.в.;

БМВ Х7 2022 р.в.;

БМВ Х5 2023 р.в.;

БМВ Х3 2022 р.в.;

інше майно.

Під час обшуків у чоловіка слідчі СБУ знайшли також 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.

Наразі йому готується повідомлення про підозру за незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Що відомо про затриманого

Правоохоронці традиційно не називають прізвища посадовця, але як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, мова йде про Олега Друзя.

"У 2017 році тодішній міністр оборони Степан Полторак відсторонив його з посади начальника клініки психіатрії головного воєнного клінічного госпіталю через скандал. Тоді Друзь сказав, що 93% учасників АТО є потенційною загрозою для суспільства", - зауважив Гончаренко.

Він додав, що у 2017 році Друзя затримали за підозрою у 52 тис. гривень хабара від призовника. Кошти передавалися за висновок військово-медичної комісії Міноборони про непридатність до військової служби.

"Але досі невідомо, чим закінчився суд. Судячи з новин і покупок за 2022-2024 рік — все було чудово", - констатує нардеп.

Зауважимо, після того як Державне бюро розслідувань викрило й затримало керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, що "заробляла" мільйони на ухилянтах, в Україні вирішили взагалі ліквідувати всі МСЕК та перевірити рішення щодо встановлення інвалідності посадовцям.

З 1 січня в Україні ліквідовано медико-соціальні експертні комісії та запроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини.