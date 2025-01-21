Главный психиатр ВСУ за время войны разбогател более чем на $1 млн: что известно (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра Вооруженных Сил, который является заместителем председателя Центральной ВЛК и решает вопрос пригодности военных к прохождению службы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ задержала главного психиатра ВСУ

По данным следствия, это должностное лицо в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованные активы более чем на 1 млн долларов США.

При этом он не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел:

частный дом в Обуховском районе Киевской области;

2 квартиры в Киеве;

1 квартиру в Одессе;

2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

БМВ Х7 2024 г.в.;

БМВ Х7 2022 г.в.;

БМВ Х5 2023 г.в.;

БМВ Х3 2022 г.в.;

другое имущество.

Во время обысков у мужчины следователи СБУ обнаружили также 152 тыс. долларов США и 34 тыс. евро.

Пока ему готовится сообщение о подозрении за незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица.

Санкция статей предусматривает наказание в размере до 10 лет лишения свободы.

Что известно о задержанном

Правоохранители традиционно не называют фамилию чиновника, но, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, речь идет об Олеге Друзе.

"В 2017 году тогдашний министр обороны Степан Полторак отстранил его от должности начальника клиники психиатрии главного военного клинического госпиталя из-за скандала. Тогда Друзь сказал, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества", — отметил Гончаренко.

Он добавил, что в 2017 году Друзя задержали по подозрению в 52 тыс. гривен взятки от призывника. Средства передавались за заключение военно-медицинской комиссии Минобороны о непригодности к военной службе.

"Но до сих пор неизвестно, чем закончился суд. Судя по новостям и покупкам за 2022-2024 год, все было прекрасно", — констатирует нардеп.

Заметим, после того, как Государственное бюро расследований разоблачило и задержало руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу, которая "зарабатывала" миллионы на ухилянтах, в Украине решили вообще ликвидировать все МСЭК и проверить решение по установлению инвалидности должностным лицам.

С 1 января в Украине ликвидированы медико-социальные экспертные комиссии и введена новая система оценивания повседневного функционирования человека.