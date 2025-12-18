Счетная палата проверила использование ссуд МБРР на модернизацию соцсистемы

Счетная палата завершила аудит финансовой отчетности специального назначения по проекту "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", финансируемого тремя займами Международного банка реконструкции и развития (№ 8404, 9107, 9196) за 2023-2024 годы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

Отчет по результатам проверки был утвержден 16 декабря.

Аудит охватил период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. В целом, существенных нарушений, которые могли бы повлиять на финансовую отчетность, не выявлено. Счетная палата дала положительную оценку, отметив, что отчетность достоверно отражает состояние и результаты выполнения проекта, движение средств и все существенные операции, подготовленные в соответствии с требованиями Всемирного банка и международными стандартами аудита.

Проверка подтвердила, что все расходы были целевыми и корректно отражались в учете Министерства социальной политики, семьи и единства (прежнее название Министерства социальной политики) и системы Всемирного банка. В то же время аудиторы зафиксировали некоторые недостатки: из-за боевых действий и временной оккупации отдельных территорий не удалось подтвердить фактическое состояние компьютерной техники и мебели на сумму 22,5 млн грн, переданных общинам.

Также выявлены недостатки в администрировании средств и имущества, несвоевременном согласовании заявок на получение средств и отдельных закупках, которые проводились без соблюдения плана или только одного участника.

Аудит также зафиксировал завышение расходов на оплату услуг на 8,5 млн. грн. в 2024 году за счет занижения расходов на приобретение активов, а регламент работы с информационно-коммуникационной системой Минсоцполитики оставался несовершенным, что создает риски несанкционированного доступа к активам и снижения уровня киберзащиты.

Несмотря на выявленные недостатки, аудит показал, что большинство рекомендаций предварительных аудитов выполнено, а финансовая отчетность проекта за 2023–2024 годы достоверно отражает его выполнение.

По результатам аудита Счетная палата предоставила рекомендации Кабинета министров и Минсоцполитики по усовершенствованию контроля за показателями справки об операциях в иностранной валюте, отчетности специального фонда проекта и работе с информационно-коммуникационной системой.

