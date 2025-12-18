Рахункова палата перевірила використання позик МБРР на модернізацію соцсистеми

Рахункова палата завершила аудит фінансової звітності спеціального призначення за проєктом "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", який фінансується трьома позиками Міжнародного банку реконструкції та розвитку (№ 8404, 9107, 9196) за 2023–2024 роки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Рахункової палати.

Звіт за результатами перевірки був затверджений 16 грудня.

Аудит охопив період з 1 січня 2023 по 31 грудня 2024 року. Загалом суттєвих порушень, які могли б вплинути на фінансову звітність, не виявлено. Рахункова палата надала позитивну оцінку, зазначивши, що звітність достовірно відображає стан і результати виконання проєкту, рух коштів та всі суттєві операції, підготовлена відповідно до вимог Світового банку та міжнародних стандартів аудиту.

Перевірка підтвердила, що всі витрати були цільовими і коректно відображалися в обліку Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності (колишня назва Міністерства соціальної політики) та системі Світового банку. Водночас аудитори зафіксували деякі недоліки: через бойові дії та тимчасову окупацію окремих територій не вдалося підтвердити фактичний стан комп’ютерної техніки та меблів на суму 22,5 млн грн, переданих громадам.

Також виявлено недоліки в адмініструванні коштів та майна, несвоєчасному погодженні заявок на отримання коштів та окремих закупівлях, які проводилися без дотримання плану або з участю лише одного учасника.

Аудит також зафіксував завищення видатків на оплату послуг на 8,5 млн грн у 2024 році за рахунок заниження витрат на придбання активів, а регламент роботи з інформаційно-комунікаційною системою Мінсоцполітики залишався недосконалим, що створює ризики несанкціонованого доступу до активів та зниження рівня кіберзахисту.

Попри виявлені недоліки, аудит засвідчив, що більшість рекомендацій попередніх аудитів виконано, а фінансова звітність проєкту за 2023–2024 роки достовірно відображає його виконання.

За результатами аудиту Рахункова палата надала рекомендації Кабінету міністрів та Мінсоцполітики щодо удосконалення контролю за показниками довідки про операції в іноземній валюті, звітності спеціального фонду проєкту та роботи з інформаційно-комунікаційною системою.

Раніше Рахункова палата розкритикувала проєкт держбюджету-2026, у якому закладено загальні доходи на рівні 5,45 трлн грн і видатки у 4,8 трлн грн. Аудитори попередили про ризики недонадходжень через залежність від міжнародної допомоги, можливий дефіцит фінансування оборони та непрозорість частини видатків.