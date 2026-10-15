Сдавать жилье в аренду официально станет выгоднее: Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5%

Верховная Рада поддержала правку, снижающую налог на доходы физических лиц для арендодателей жилья с 18% до 5% — военный сбор 5% остается неизменным, поэтому совокупная нагрузка вместо 23% составит 10%.

Как пишет Dilo, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, соответствующая правка была поддержана в рамках голосования законопроекта №16051-1, которым предлагается ввести НДС от международных почтовых и экспресс-отправлений, приобретенных через иностранные онлайн-маркетплейсы.

Ранее правка такого же содержания была принята в рамках другого законопроекта, впрочем, законодательные изменения не заработали.

Что меняется

Шуляк пояснила, что речь идет о понижении ставки налога на доходы физических лиц для арендодателей с 18% до 5%. В настоящее время владельцы жилья, официально декларирующие доход от аренды, платят 18% НДФЛ и 5% военного сбора — совокупно 23%, и именно эта высокая нагрузка остается одной из причин, по которым подавляющее большинство рынка аренды работает неофициально.

Нардепка уточнила, что доход физического лица-арендодателя от предоставления в аренду жилой или нежилой недвижимости будет облагаться налогом по ставке 5% НДФЛ. Арендодатель по итогам года должен подать налоговую декларацию и самостоятельно уплатить налог в бюджет.

«Уменьшение ставки НДФЛ до 5% делает официальное оформление арендных отношений менее обременительным для собственников жилья и создает более простой и понятный стимул заключать договоры, декларировать доходы и работать в правовом поле», — подчеркнула Шуляк.

Она подчеркнула, что государству это означает возможность постепенно выводить рынок аренды из тени без усиления фискального давления. Вместо сохранения высоких ставок, значительная часть рынка просто игнорирует, ниже нагрузка дает большую мотивацию для добровольной легализации арендных отношений.

«В Украине идет масштабная жилищная реформа, цель которой — перейти от советских подходов к предоставлению жилья тем, кто в этом нуждается, к эффективным европейским моделям, среди которых и социальная аренда. Запустить этот инструмент невозможно без детенизации рынка аренды жилья, а для этого нужно снижение налога – за что сегодня и проголосовала Верховная Рада», – резюмировала она.

Напомним, в ВР разрабатывают законопроект, урегулирующий рынок деятельности риелторов путем установления четких норм их деятельности и суммы налогов, которые должны платить посредники на рынке недвижимости.