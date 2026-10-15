Здавати житло в оренду офіційно стане вигідніше: Рада підтримала зниження ПДФО з 18% до 5%

Верховна Рада підтримала правку, яка знижує податок на доходи фізичних осіб для орендодавців житла з 18% до 5% — військовий збір 5% залишається незмінним, тож сукупне навантаження замість 23% становитиме 10%.

Як пише Dilo, про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, відповідна правка була підтримана в рамках голосування законопроєкту №16051-1, яким пропонується запровадити ПДВ від міжнародних поштових та експрес-відправлень, придбаних через іноземні онлайн-маркетплейси.

Раніше правка такого ж змісту була прийнята в рамках іншого законопроєкту, втім законодавчі зміни не запрацювали.

Що змінюється

Шуляк пояснила, що йдеться про зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців з 18% до 5%. Наразі власники житла, які офіційно декларують дохід від оренди, сплачують 18% ПДФО та 5% військового збору — сукупно 23%, і саме це високе навантаження залишається однією з причин, через які переважна більшість ринку оренди працює неофіційно.

Нардепка уточнила, що дохід фізичної особи-орендодавця від надання в оренду житлової чи нежитлової нерухомості оподатковуватиметься за ставкою 5% ПДФО. Орендодавець за підсумками року повинен подати податкову декларацію і самостійно сплатити податок до бюджету.

«Зменшення ставки ПДФО до 5% робить офіційне оформлення орендних відносин менш обтяжливим для власників житла і створює простіший та зрозуміліший стимул укладати договори, декларувати доходи та працювати в правовому полі», — підкреслила Шуляк.

Вона наголосила, що для держави це означає можливість поступово виводити ринок оренди з тіні без посилення фіскального тиску. Замість збереження високих ставок, які значна частина ринку просто ігнорує, нижче навантаження дає більшу мотивацію для добровільної легалізації орендних відносин.

«В Україні триває масштабна житлова реформа, мета якої — перейти від радянських підходів до надання житла тим, хто цього потребує, до ефективних європейських моделей, серед яких і соціальна оренда. Запустити цей інструмент неможливо без детінізації ринку оренди житла, а для цього потрібне зниження податку — за що сьогодні і проголосувала Верховна Рада», — резюмувала вона.

Нагадаємо, у ВР розробляють законопроєкт, що має врегулювати ринок діяльності рієлторів шляхом встановлення чітких норм їх діяльності та суми податків, які мусять сплачувати посередники на ринку нерухомості.