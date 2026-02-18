Семья Трампа заходит в оборонный бизнес: сын президента инвестирует $1,5 млрд в производство беспилотников

Сын президента Дональда Трампа, Эрик Трамп, инвестирует в масштабное соглашение на 1,5 миллиарда долларов с производителем беспилотников Xtend, что приблизит семью Трампов к сфере оборонных технологий именно в период активного государственного стимулирования отрасли.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Новое направление семейного бизнеса

Сообщается, что Эрик Трамп стал ключевым участником сделки, предусматривающей выход компании Xtend на публичный рынок из-за слияния с флоридской JFB Construction Holdings.

Этот шаг расширяет присутствие семьи Трампов в военно-промышленном секторе, где уже активно работает его брат, Дональд Трамп-младший. Последний является советником компании Unusual Machines Inc. и партнером венчурной фирмы 1789 Capital, инвестирующей в передовые оборонительные стартапы, в том числе Anduril Industries.

"Я невероятно горжусь тем, что инвестирую в компании, в которые верю. Дроны – это, безусловно, волна будущего. Xtend обладает невероятным потенциалом", – заявил 42-летний Эрик Трамп.

Программа Пентагона

Инвестиции проходят параллельно со стратегическими изменениями в Министерстве обороны США.

Компания Xtend уже получила многомиллионный контракт на разработку дронов с искусственным интеллектом и стала участником программы Пентагона "Доминирование дронов" стоимостью 1,1 миллиарда долларов.

Инициатива направлена на преодоление бюрократических преград и ускорение поставок беспилотников для армии США, что соответствует исполнительному указу президента Трампа по стимулированию внутреннего оборонного производства.

Рыночные колебания

Организацией сделки занимался инвестиционный банк Dominari Holdings, базирующийся в Трамп-Тауэре. Несмотря на амбициозные планы, рынок отреагировал на волатильность: после стремительного роста акции JFB упали на 43% до 17 долларов.

Эрик Трамп, комментируя свои действия, отметил важность технологий будущего и выразил уверенность в потенциале Xtend, подчеркивая свой статус частного бизнесмена.

Ранее Эрик Трамп заявил, что семья Трампов "любит" и "верит" в биткоин-сообщество. Выступая на конференции Bitcoin Asia в Гонконге, он также выразил уверенность, что стоимость биткоина достигнет $1 миллиона.