Родина Трампа заходить в оборонний бізнес: син президента інвестує $1,5 млрд у виробництво безпілотників

Син президента Дональда Трампа, Ерік Трамп, інвестує в масштабну угоду на 1,5 мільярда доларів з виробником безпілотників Xtend, що наблизить родину Трампів до сфериу оборонних технологій саме в період активного державного стимулювання галузі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Новий напрямок сімейного бізнесу

Повідомляється, що Ерік Трамп став ключовим учасником угоди, яка передбачає вихід компанії Xtend на публічний ринок через злиття з флоридською JFB Construction Holdings.

Цей крок розширює присутність родини Трампів у військово-промисловому секторі, де вже активно працює його брат, Дональд Трамп-молодший. Останній є радником у компанії Unusual Machines Inc. та партнером венчурної фірми 1789 Capital, що інвестує в передові оборонні стартапи, зокрема Anduril Industries.

"Я неймовірно пишаюся тим, що інвестую в компанії, в які вірю. Дрони – це, безумовно, хвиля майбутнього. Xtend має неймовірний потенціал", – заявив 42-річний Ерік Трамп.

Програма Пентагону

Інвестиції відбуваються паралельно зі стратегічними змінами в Міністерстві оборони США.

Компанія Xtend уже отримала багатомільйонний контракт на розробку дронів зі штучним інтелектом і стала учасником програми Пентагону "Домінування дронів" вартістю 1,1 мільярда доларів.

Ініціатива спрямована на подолання бюрократичних перешкод та прискорення постачання безпілотників для армії США, що відповідає виконавчому указу президента Трампа щодо стимулювання внутрішнього оборонного виробництва.

Ринкові коливання

Організацією угоди займався інвестиційний банк Dominari Holdings, який базується в Трамп-тауер. Попри амбітні плани, ринок відреагував волатильністю: після стрімкого зростання акції JFB впали на 43% до 17 доларів.

Ерік Трамп, коментуючи свої дії, наголосив на важливості технологій майбутнього та висловив впевненість у потенціалі Xtend, підкреслюючи свій статус приватного бізнесмена.

Раніше Ерік Трамп заявив, що родина Трампів "любить" та "вірить" у біткоїн-спільноту.Виступаючи на конференції Bitcoin Asia в Гонконзі, він також висловив упевненість, що вартість біткоїна сягне $1 мільйона.