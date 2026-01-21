Крипта замість нерухомості: як родина Трампів заробила $1,4 млрд за рік - Bloomberg

Статки родини Дональда Трампа дедалі більше концентруються в криптовалютах: за рік цифрові активи принесли їм близько $1,4 млрд і вперше сформували майже п’яту частину загального капіталу, який нині оцінюється у $6,8 млрд

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні Bloomberg.

Статки родини Трампів та криптовалюта

За перший рік другого президентського терміну Дональда Трампа статки його родини досягли 6,8 мільярда доларів, при цьому цифрові активи додали 1,4 мільярда доларів і вперше склали приблизно п’яту частину загального капіталу.

Коли Трамп склав присягу у січні 2025 року, його фінансовий портфель вже відрізнявся від того, що був на момент першого президентського терміну. До нього входили компанія соціальних мереж, криптоплатформа, співзасновником якої він є, а також новий мемкойн на його честь - відхід від традиційних проектів у нерухомості та ліцензуванні брендів, що довго були основою Trump Organization.

За рік родина Трампів розширила свої інтереси, включивши такі галузі, як вогнепальна зброя, рідкоземельні магніти, штучний інтелект та ринки прогнозування. Проте найбільш помітним стало зростання частки чистого капіталу в криптовалюті: нові криптопроекти принесли близько 1,4 мільярда доларів. Це стало можливим завдяки політиці Трампа: він підписав законодавство про криптовалюти та призначив регуляторів, які відхилили позови проти галузі.

Попри нові прибутки від криптовалюти, загальний капітал родини лишився на рівні 6,8 мільярда доларів через падіння вартості компанії соціальних медіа Trump Media & Technology Group Corp., чиї акції за останні 12 місяців знизилися на 66%.

Спосіб, яким зараз розподіляється багатство Трампів - концентрація у віртуальних активах та публічних компаніях, деякі з яких не існували у 2021 році - демонструє суттєву трансформацію бізнес-моделі родини та її стратегії заробітку на найближчі роки.

На тлі цих змін Ерік Трамп, син президента та керівник Trump Organization, підкреслив, що нерухомість залишається пріоритетом: "У нас є бренд готельного бізнесу номер один у світі, і я неймовірно пишаюся нашим портфоліо. Ми з нетерпінням чекаємо ще одного успішного року".

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що завдяки виконавчим діям та політиці адміністрація реалізує обіцянку Трампа зробити США світовою крипто-столицею, стимулюючи інновації та економічні можливості для громадян.

Дані наведені станом на закриття торгів 15 січня 2026 року.

Зростання багатства завдяки цифровим активам

За минулий рік криптовалюти додали родині Дональда Трампа близько 1,4 мільярда доларів, ставши ключовим фактором зростання їхнього статку. Старші сини президента, Ерік та Дональд-молодший, активно представляли родину на криптоконференціях у Сінгапурі, Дубаї та Лас-Вегасі та пояснюють свій перехід до цифрових активів проблемами у банківському обслуговуванні Trump Organization.

Основні проєкти

Родина заробляє на криптовалютах через кілька підприємств:

World Liberty Financial — криптоплатформа, співзасновниками якої є Трамп і його сини; до березня продано токенів на $550 млн, що принесло близько $390 млн прибутку родині.

— криптоплатформа, співзасновниками якої є Трамп і його сини; до березня продано токенів на $550 млн, що принесло близько $390 млн прибутку родині. Мемкойн Трампа — запущений напередодні другої інавгурації; активи родини оцінюються в $280 млн, попри падіння вартості токена.

— запущений напередодні другої інавгурації; активи родини оцінюються в $280 млн, попри падіння вартості токена. American Bitcoin Corp. — спільний проєкт з Hut 8 Corp. для майнінгу Bitcoin; частка Еріка Трампа оцінюється приблизно в $114 млн.

Стейблкоїни та інші цифрові активи

World Liberty також запустила стейблкоїн, прив’язаний до долара США, обіг якого перевищив $3 млрд. Поточна вартість бізнесу може сягати понад $300 млн.

Потенційні конфлікти інтересів

Критики звертають увагу, що бізнес родини Трампів у криптовалюті може створювати конфлікти інтересів, оскільки покупці токенів не зобов’язані розкривати свою особу. Пресслужба Білого дому спростовує ці закиди, заявляючи, що родина Трампів не бере участі у конфліктах інтересів.

Співпраця з криптобіржами

Президент Трамп також помилував засновника Binance Чанпена Чжао, який надавав технічну підтримку для запуску стейблкоїнів і допоміг державному інвестору Абу-Дабі MGX у придбанні частки в бізнесі на $2 млрд.

Раніше Ерік Трамп заявив, що родина Трампів "любить" та "вірить" у біткоїн-спільноту.Виступаючи на конференції Bitcoin Asia в Гонконзі, він також висловив упевненість, що вартість біткоїна сягне $1 мільйона.