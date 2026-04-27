Sense Bank расширяет возможности для бизнеса: банковские гарантии без бюрократии

Sense Bank предлагает бизнесу полный спектр банковских гарантий: тендерные, гарантии исполнения контрактов, возврата авансового платежа и гарантии платежа. Банк работает с государственной системой ProZorro и выдаёт электронные гарантии.

Банковская гарантия позволяет бизнесу участвовать в тендерах, заключать контракты с новыми партнёрами и выходить на новые рынки — даже без значительного собственного капитала. Это инструмент доверия: заказчик или партнёр получает подтверждение надёжности компании от банка, а бизнес — возможность расти, не замораживая собственные средства.

Финансово устойчивые компании могут получить гарантии без залога — до 60 млн грн. Гарантии, обеспеченные средствами, оформляются за один день; бланковые до 3 млн грн — за 1–3 дня. Стоимость услуги составляет от 1000 грн.

"Во время войны, когда приходится работать в условиях нестабильности, скорость и простота имеют решающее значение. Поэтому мы убрали лишнюю бюрократию и сделали процесс оформления гарантий удобным для клиента. Можно сказать, что это наш вклад в поддержку предпринимателей, которым ежедневно приходится преодолевать немало вызовов", — прокомментировала Яна Шумунова, директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank.

Для постоянных клиентов банк устанавливает долгосрочные лимиты: не нужно каждый раз собирать документы с нуля. Sense Bank сопровождает клиента от первой заявки до закрытия сделки и помогает с оформлением.