Сервис "єВідновлення" в "Дії" будет недоступен 5-6 июля

Услуга "єВідновлення" в приложении и на портале "Дія" будет временно недоступна с 08:00 5 июля до 18:00 6 июля 2025 года. Причина – технические работы, связанные с обновлением функционала Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что эти обновления позволят ввести новые сервисы и сделать систему более удобной для пользователей.

После завершения технических работ о возобновлении работы сервиса сообщат через официальные соцсети "Дії".

Добавим, недавно правительство создало новую возможность для владельцев разрушенного жилья. Сертификат "Восстановление" теперь можно использовать в качестве первого взноса за ипотекой в рамках программы "еСеля". Это шанс для тысяч семей, потерявших жилье из-за войны, скорее получить собственный дом.