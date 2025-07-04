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Сервис "єВідновлення" в "Дії" будет недоступен 5-6 июля

сервисы
Сервис будет недоступен

Услуга "єВідновлення" в приложении и на портале "Дія" будет временно недоступна с 08:00 5 июля до 18:00 6 июля 2025 года. Причина – технические работы, связанные с обновлением функционала Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что эти обновления позволят ввести новые сервисы и сделать систему более удобной для пользователей.

После завершения технических работ о возобновлении работы сервиса сообщат через официальные соцсети "Дії".

Добавим, недавно правительство создало новую возможность для владельцев разрушенного жилья. Сертификат "Восстановление" теперь можно использовать в качестве первого взноса за   ипотекой   в рамках программы "еСеля". Это шанс для тысяч семей, потерявших жилье из-за войны, скорее получить собственный дом.

Автор:
Татьяна Гойденко