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Сервіс "єВідновлення" в Дії буде недоступний 5–6 липня

сервіси
Сервіс буде недоступний

Послуга "єВідновлення" у застосунку та на порталі "Дія" буде тимчасово недоступною з 08:00 5 липня до 18:00 6 липня 2025 року. Причина — технічні роботи, пов’язані з оновленням функціоналу Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що ці оновлення дозволять запровадити нові сервіси та зробити систему зручнішою для користувачів.

Після завершення технічних робіт про відновлення роботи сервісу повідомлять через офіційні соцмережі "Дії".

Додамо, нещодавно уряд створив нову можливість для власників зруйнованого житла. Сертифікат "єВідновлення" тепер можна використати як перший внесок за іпотекою в рамках програми "єОселя". Це шанс для тисяч родин, які втратили житло через війну, швидше отримати власний дім.

Автор:
Тетяна Гойденко