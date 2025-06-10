Сервисные центры МВД приступили к ведомственной регистрации крупнотоннажного транспорта: как воспользоваться сервисом

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины приступили к ведомственной регистрации крупнотоннажных и других технологических транспортных средств. Первый такой транспорт уже зарегистрирован в Киеве, Запорожье и Днепре.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД Украины.

В ведомстве отметили, что услуга предоставляется для осуществления ведомственной регистрации, перерегистрации, временной регистрации, ведения учета и снятия с него крупнотоннажных и других технологических транспортных средств, не подлежащих эксплуатации на дорогах общего пользования .

Каков алгоритм действий?

Для получения услуги необходимо провести предварительную регистрацию на сайте Сервисного центра МВД в разделе "Е-запись" и выбрать соответствующую услугу. Экспертное исследование также проводится по предварительной записи.

Перерегистрация технологических транспортных средств осуществляется исключительно после проведения экспертного исследования идентификационных номеров составных частей и свидетельства о регистрации, а также предоставления свидетельства о регистрации технологического транспортного средства с отметкой о его снятии с учета в предыдущем органе регистрации, заверенной подписью уполномоченного лица и скрепленной печатью.

Владелец обязан совершить регистрационные действия в 10-дневный срок. организационно распорядительный документ.

Кроме документов, удостоверяющих личность, в сервисный центр МВД необходимо подготовить определенный пакет документов, в частности договор купли-продажи транспортного средства, таможенную декларацию или решение суда о признании права собственности на технологическое транспортное средство. Также необходимо предоставить заключение экспертного исследования (при регистрации технологического транспортного средства, которое было в эксплуатации за рубежом).

После совершения регистрационной операции владельцу или его уполномоченному лицу выдается новое свидетельство регистрации и присваивается буквенно-цифровая комбинация номерного знака.

Сколько стоит услуга?

Примерная стоимость услуги – 600 грн с выдачей номерного знака, с присвоением буквенно-цифровой комбинации – примерно 404 грн. В стоимость входит бланк свидетельства о регистрации – 54 грн и административная услуга – 350 грн, 138 грн – номерной знак (с выдачей номерного знака).

Напомним, с целью полной автоматизации управления и предотвращения посторонних вмешательств начиная с 4 марта во всех сервисных центрах МВД для получения услуг была введена новая система "Е-записи".