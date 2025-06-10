Сервісні центри МВС розпочали відомчу реєстрацію великотоннажного транспорту: як скористатися сервісом

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України розпочали відомчу реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів. Перший такий транспорт вже зареєстрували у Києві, Запоріжжі та Дніпрі.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Головного сервісного центру МВС України.

У відомстві зауважили, що послуга надається щодо здійснення відомчої реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації, ведення обліку і зняття з нього великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на дорогах загального користування.

Який алгоритм дій?

Для отримання послуги необхідно здійснити попередню реєстрацію на сайті Сервісного центру МВС в розділі "Е-запис" та обрати відповідну послугу. Експертне дослідження також проводиться за попереднім записом.

Перереєстрація технологічних транспортних засобів здйснюється виключно після проведення експертного дослідження ідентифікаційних номерів складових частин і свідоцтва про реєстрацію, а також надання свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу з відміткою про його зняття з обліку у попередньому органі реєстрації, засвідченою підписом уповноваженої особи та скріпленою печаткою (за наявності) цього органу.

Власник зобов’язаний здійснити реєстраційні дії у 10-денний термін. Для цього він має підготувати з собою паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання) та реєстраційний номер облікової картки платника податків. За наявності уповноваженого представника для фізичних осіб потрібна нотаріально посвідчена довіреність, для юридичних осіб – організаційно-розпорядчий документ.

Окрім документів, що посвідчують особу, до сервісного центру МВС необхідно підготувати певний пакет документів, зокрема договір купівлі-продажу транспортного засобу, митну декларацію або рішення суду про визнання права власності на технологічний транспортний засіб тощо. Також необхідно надати висновок експертного дослідження (у разі реєстрації технологічного транспортного засобу, що був в експлуатації за кордоном).

Після здійснення реєстраційної операції власнику або його уповноваженій особі видається нове свідоцтво про реєстрацію та присвоюється буквено-цифрова комбінація номерного знака.

Скільки коштує послуга?

Орієнтовна вартість послуги – 600 грн із видачею номерного знака, із присвоєнням буквено-цифрової комбінації – приблизно 404 грн. У вартість входить бланк свідоцтва про реєстрацію – 54 грн та адміністративна послуга – 350 грн, 138 грн – номерний знак (із видачею номерного знака).

Нагадаємо, з метою повної автоматизації керування та унеможливлення сторонніх втручань починаючи з 4 березня в усіх сервісних центрах МВС для отримання послуг запроваджено нову систему "Е-запису".