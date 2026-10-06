ИИ и цены на Биг Мак: против McDonald`s подали коллективный иск

В США против McDonald's подали коллективный иск, обвинив сеть в координации цен между франчайзи с помощью ИИ. Компания назвала обвинения безосновательными

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters.

На McDonald's подали в суд

Против McDonald's подали коллективный иск в федеральный суд Чикаго. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства США из-за якобы координации цен между собственными ресторанами и независимыми франчайзи с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Согласно иску McDonald's мог использовать алгоритмы, обученные на непубличных данных, для согласования цен на меню в различных ресторанах сети. Истец утверждает, что независимые франчайзи должны самостоятельно определять стоимость своих товаров и услуг.

В исковом документе также ссылаются на данные Reuters о системе ценообразования McDonald's. Она использует машинное обучение для анализа миллионов транзакций ежедневно почти в 14 000 ресторанов сети.

Адвокат истца Ларк Тернер заявил, что McDonald's может использовать значительные объемы данных и франчайзинговую модель для увеличения расходов потребителей.

В McDonald's обвинения были отвергнуты. Компания назвала иск безосновательным и заявила, что искусственный интеллект не устанавливает цены на Биг Мак или другие позиции меню.

В сети также подчеркнули, что франчайзи самостоятельно принимают решения по ценам, а использование аналитических инструментов и рекомендаций является распространенной практикой в разных сферах.

Иск подал житель штата Иллинойс, стремящийся представлять интересы миллионов клиентов McDonald's в США.

Дело стало частью более широкой волны коллективных исков в США, связанных с использованием алгоритмов для координации цен. Подобные претензии уже возникали в сфере аренды жилья и бронирования гостиниц.

Ранее сообщается, что компания McDonald's все шире использует искусственный интеллект для управления ценами на рынках США и других стран.