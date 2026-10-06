ШІ та ціни на Біг Мак: проти McDonald’s подали колективний позов

У США проти McDonald’s подали колективний позов, звинувативши мережу в координації цін між франчайзі за допомогою ШІ. Компанія назвала звинувачення безпідставними

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

На McDonald’s подали до суду

Проти McDonald’s подали колективний позов до федерального суду Чикаго. Компанію звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства США через нібито координацію цін між власними ресторанами та незалежними франчайзі за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Згідно з позовом, McDonald’s міг використовувати алгоритми, навчені на непублічних даних, для узгодження цін на меню в різних ресторанах мережі. Позивач стверджує, що незалежні франчайзі мають самостійно визначати вартість своїх товарів і послуг.

У позовному документі також посилаються на дані Reuters про систему ціноутворення McDonald’s. Вона використовує машинне навчання для аналізу мільйонів транзакцій щодня майже у 14 000 ресторанів мережі.

Адвокат позивача Ларк Тернер заявив, що McDonald’s може використовувати значні обсяги даних і франчайзингову модель для збільшення витрат споживачів.

У McDonald’s звинувачення відкинули. Компанія назвала позов безпідставним і заявила, що штучний інтелект не встановлює ціни на Біг Мак або інші позиції меню.

У мережі також наголосили, що франчайзі самостійно ухвалюють рішення щодо цін, а використання аналітичних інструментів і рекомендацій є поширеною практикою в різних галузях.

Позов подав житель штату Іллінойс, який прагне представляти інтереси мільйонів клієнтів McDonald’s у США.

Справа стала частиною ширшої хвилі колективних позовів у США, пов’язаних із використанням алгоритмів для координації цін. Подібні претензії вже виникали у сферах оренди житла та бронювання готелів.

Рaніше повідомляється, що компанія McDonald's дедалі ширше використовує штучний інтелект для керування цінами на ринках США та інших країнах.