Украинская система Delta доказала полную совместимость со стандартами НАТО

Украинские военные во время международных учений REPMUS 2026 успешно отработали проведение морских операций с помощью отечественной боевой системы Delta.

Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба Минобороны.

В платформу удалось интегрировать все беспилотные и разведывательные средства, которые передавали данные по стандартам Североатлантического альянса. Речь идет о воздушных, надводных и подводных беспилотных системах, а также радарах.

Это подтвердило полную совместимость системы Delta с инфраструктурой НАТО и приблизило официальную стандартизацию украинских технологических решений.

Отработка морских операций на REPMUS 2026

Обучение REPMUS ( Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems ) – это ежегодные масштабные испытания НАТО под руководством Военно-морских сил Португалии. Они являются крупнейшей в мире международной мерой по применению беспилотных систем в морских операциях. Украина присоединилась к этим учениям уже в третий раз.

В ходе маневров союзники отрабатывают совместное использование беспилотных комплексов внутри многонациональных сил. Украинская команда, в которую вошли представители разных видов и родов войск, осуществляла координацию действий именно через систему Delta.

Совместно с военными странами НАТО украинские специалисты отрабатывали:

ведение разведки;

круглосуточный мониторинг акватории;

тактическое маневрирование;

упражнения по сопровождению целей и моделированию поражений.

Кроме того, украинская сторона поделилась с партнерами уникальным боевым опытом применения беспилотных систем в реальных условиях морского домена.

Результаты тестирования Delta

В ходе испытаний на платформу Delta были интегрированы все средства, передававшие телеметрию по стандарту НАТО STANAG 4817 .

По итогам REPMUS 2026 года украинская команда отметила бесперебойную работу системы в условиях нестабильной связи, а также высокое удобство видеостриминга в модуле Vezha по сравнению с аналогичными иностранными платформами.

В прошлом году украинская боевая система Delta стала основной системой управления для объединенной команды стран-участниц на учениях НАТО REPMUS 2025.