Українська система Delta довела повну сумісність зі стандартами НАТО

Українські військові під час міжнародних навчань REPMUS 2026 успішно відпрацювали проведення морських операцій за допомогою вітчизняної бойової системи Delta.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

До платформи вдалося інтегрувати всі безпілотні та розвідувальні засоби, які передавали дані за стандартами Північноатлантичного альянсу. Йдеться про повітряні, надводні та підводні безпілотні системи, а також радари.

Це вкотре підтвердило повну сумісність системи Delta з інфраструктурою НАТО та наблизило офіційну стандартизацію українських технологічних рішень.

Відпрацювання морських операцій на REPMUS 2026

Навчання REPMUS (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems) — це щорічні масштабні випробування НАТО під проводом Військово-морських сил Португалії. Вони є найбільшим у світі міжнародним заходом із застосування безпілотних систем у морських операціях. Україна долучилася до цих навчань уже втретє.

Під час маневрів союзники відпрацьовують спільне використання безпілотних комплексів усередині багатонаціональних сил. Українська команда, до якої увійшли представники різних видів і родів військ, здійснювала координацію дій саме через систему Delta.

Спільно з військовими країн НАТО українські фахівці відпрацьовували:

ведення розвідки;

цілодобовий моніторинг акваторії;

тактичне маневрування;

вправи із супроводу цілей та моделювання уражень.

Крім того, українська сторона поділилася з партнерами унікальним бойовим досвідом застосування безпілотних систем у реальних умовах морського домену.

Результати тестування Delta

Під час випробувань до платформи Delta було інтегровано всі засоби, що передавали телеметрію за стандартом НАТО STANAG 4817.

За підсумками REPMUS 2026 українська команда відзначила безперебійну роботу системи в умовах нестабільного зв'язку, а також високу зручність відеостримінгу в модулі Vezha порівняно з аналогічними іноземними платформами.

Нагадаємо, торік українська бойова система Delta стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025.