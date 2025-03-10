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Скандальный львовский застройщик оплатит более 2 млн грн долга

ООО «Каньон» построило во Львове по ул. Шевченко, 307а ЖК «Галиция»
ООО «Каньон» построило во Львове по ул. Шевченко, 307а ЖК Галиция. Фото: olx

Хозяйственный суд Львовской области обязал ООО "Каньон" оплатить Львовскому городскому совету 2,2 млн грн долга за аренду земли. Компания построила на обильном многоквартирный жилой дом, однако несколько лет не платила за аренду участка.

Об этом сообщает zaxid.net.

Суть дела

Отмечается, что в 2018 году Львовский горсовет   передала   в аренду ООО "Каньон" под строительство многоквартирного жилого дома участок 1,5 га на ул. Шевченко, 307а.

Но начиная с 2021 года, застройщик перестал платить за аренду земли и сначала, за период 2021-2022 годов, задолжал 900 тыс. грн. В 2023 году Хозяйственный суд   обязал   фирму уплатить долг, а также инфляционные расходы и штрафы, так что общая сумма уже составляла почти 2 млн грн.

Но застройщик этот долг не вернул и в дальнейшем за аренду земли не платил, поэтому горсовет снова был вынужден обратиться в суд. Городской совет подсчитал и образовавшийся долг на протяжении 2023-2024 года – более 1 млн грн. Кроме того, городской совет просил суд учесть инфляционные расходы, проценты и штраф, которые накопились в течение этого периода.

Суд иск Львовского горсовета   удовлетворил   и обязал ООО "Каньон" уплатить 2,2 млн грн долга. Это решение можно оспорить в апелляции.

О застройщике

Как пишет издание, ООО "Каньон" незаконно построило 12-этажное ЖК "Галиция" на ул. Шевченко, 307а. В 2016 году ГАСИ   вынесла   предписание о сносе самостроя, ведь вместо гостиницы там построили многоэтажку. В мае 2018 городской совет изменил целевое назначение земельного участка и   разрешила   строить на Шевченко, 307а многоэтажное жилье, чтобы постепенно узаконить самострой, поскольку большинство жителей зарегистрировали право собственности на жилье.

В 2019 году городские власти Львова   заключила   с застройщиком мировое соглашение при условии, что часть квартир передадут очередникам горсовета.

Согласно данным аналитической системы   YouControl, директором ООО "Каньон" является Татьяна Ушкова, а основательницей долгое время была   Наталья Щадило   – одна из владелиц "Краковского рынка". В 2021 году фирму полностью переписали на Татьяну Ушакову.

Напомним, недавно во Львове разоблачили схему строительства многоквартирных домов под видом индивидуального жилья.

Автор:
Светлана Манько