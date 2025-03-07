За замену деревянных окон на пластиковые оштрафовали владельцев квартир во Львове: подробности

Владельцев восьми квартир в исторической части Львова оштрафовали за замену деревянных окон на пластиковые. Они уплатят по 1700 грн. Нарушители также могут обязать исправить недостатки.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Отмечается, что 8 нарушений, которые совершили жильцы в домах, отнесенных к историческим памятникам, рассмотрели на заседании комиссии, рассматривающей вопросы нарушения законодательства об охране исторического наследия.

Так, за замену деревянных окон и балконных блоков на пластиковые в домах на улицах Героев Майдана, 5ц, Котлярской, 1, Краковской, 34, Наливайко, 9, Армянской, 30, Князя Романа, 26, Крипьякевича, 15 и пл. Галицкой, 7, административная комиссия наложила на владельцев квартир максимальный штраф в размере 1700 грн.

Во Львовском городском совете отмечают, что в 2025 году уровень уплаты наложенных штрафов уже достиг 95%, но считается лучшим результатом отсутствие таких нарушений вообще.

"Сам по себе штраф – это ответственность за уже совершенное нарушение, и является лишь одним из механизмов осуществления контроля за соблюдением охраны законодательства. Другими механизмами влияния являются обязательства нарушителей устранить допущенные нарушения, такими в частности обязательства в охранных договорах, выданные предписания и распоряжения и судебные процессы", — подчеркнули в Департаменте Львовского городского совета.

Там также добавили, что профессиональные реставрационные работы с избежанием штрафа можно сделать через программы софинансирования, в частности по реставрации исторических ворот и окон, замене пластиковых окон на деревянные и реставрации балконов в домах-памятниках.

Напомним, во Львове разоблачили схему строительства многоквартирных домов под видом индивидуального жилья.